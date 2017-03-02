Başkan Akcan’dan Spor Kulüplerine Destek

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, ilçedeki spor kulüplerine malzeme yardımında bulundu.

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, ilçedeki spor kulüplerine malzeme yardımında bulundu.

Akyazı Atatürk kapalı spor salonunda bir araya gelen Süper Amatör ve Amatör kulüpleri hediye spor malzemelerini almak için Başkan Akcan ile bir araya geldi. Akyazı'da faaliyet gösteren 9 spor kulübüne malzeme dağıtan Başkan Hasan Akcan, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu söyledi. Başkan Hasan Akcan'a kulüp başkanları teşekkür etti.