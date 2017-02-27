  • BIST 88.448
  • Altın 144,763
  • Dolar 3,5831
  • Euro 3,7909
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 7 °C

Başkan Akgül, Başak Merkez Camii İnşaatını İnceledi

» »
Başkan Akgül, Başak Merkez Camii İnşaatını İnceledi
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan Başak Merkez Camii'nde incelemelerde bulundu.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan Başak Merkez Camii'nde incelemelerde bulundu.

Mamak Belediyesi, Mamak Müftülüğü ve hayırsever vatandaşların işbirliğinde Başak Mahallesi'nde yapımı süren Başak Merkez Camii hakkında şantiye şefleri ve mühendislerden bilgi alan Başkan Akgül, "Hizmete başladığı zaman Başak Merkez Camii aynı anda 3 bin kişiye hizmet verebilecek. Mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bizler de gerekli projeleri hazırlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Akgül'e AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, Mamak Belediyesi Meclisi Başkan Vekili Erdal Ak, Mamak Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Gültekin ve başkan yardımcıları eşlik etti. Yapımı büyük hızla devam eden ve kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan cami, bölgede yaptırılan en büyük camilerden birisi olarak hizmet verecek. Son derece detaylı bir şekilde projelendirilen camide aynı anda 3 bin kişi namaz kılabilecek. Bin 800 metre alana sahip cami içerisinde taziye bölümleri, toplantı salonları, Kur'an kursu bulunuyor.

Başkan Akgül, Başak Merkez Camii İnşaatını İnceledi

Başkan Akgül, Başak Merkez Camii İnşaatını İnceledi

Başkan Akgül, Başak Merkez Camii İnşaatını İnceledi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lise Öğrencilerinden Arsal Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesine Ziyaret27 Şubat 2017 Pazartesi 10:28
  • Milli Sporculara Beslenme Ve Postür Eğitimi27 Şubat 2017 Pazartesi 10:28
  • Iğdır’da Kavga: 1 Yaralı27 Şubat 2017 Pazartesi 10:23
  • Yedaş, Tes-iş İle Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı27 Şubat 2017 Pazartesi 10:23
  • Eskişehir Anadolu Kültür Derneği Eğitim Faaliyetlerini Sertifika Töreni İle Taçlandırdı27 Şubat 2017 Pazartesi 10:23
  • Avusturya’nın Innsbruck Üniversitesi’nden Uludağ Üniversitesi Öğrencilerine Burs27 Şubat 2017 Pazartesi 10:23
  • Dtso’nun Akreditasyon Belgesi Yenilendi27 Şubat 2017 Pazartesi 10:18
  • Hocalı Katliamı Yörük Ve Türkmen Çalıştayı’nda Anıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 10:18
  • Nadir Görülen Hastalıklara Karşı ‘Zumba’27 Şubat 2017 Pazartesi 10:18
  • Büyükşehir Belediyesinin Profesyonel Fotoğraf Eğitimi Sürüyor27 Şubat 2017 Pazartesi 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti