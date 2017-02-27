Başkan Akgül, Başak Merkez Camii İnşaatını İnceledi

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan Başak Merkez Camii'nde incelemelerde bulundu.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan Başak Merkez Camii'nde incelemelerde bulundu.

Mamak Belediyesi, Mamak Müftülüğü ve hayırsever vatandaşların işbirliğinde Başak Mahallesi'nde yapımı süren Başak Merkez Camii hakkında şantiye şefleri ve mühendislerden bilgi alan Başkan Akgül, "Hizmete başladığı zaman Başak Merkez Camii aynı anda 3 bin kişiye hizmet verebilecek. Mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bizler de gerekli projeleri hazırlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Akgül'e AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, Mamak Belediyesi Meclisi Başkan Vekili Erdal Ak, Mamak Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Gültekin ve başkan yardımcıları eşlik etti. Yapımı büyük hızla devam eden ve kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan cami, bölgede yaptırılan en büyük camilerden birisi olarak hizmet verecek. Son derece detaylı bir şekilde projelendirilen camide aynı anda 3 bin kişi namaz kılabilecek. Bin 800 metre alana sahip cami içerisinde taziye bölümleri, toplantı salonları, Kur'an kursu bulunuyor.