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Başkan Akgün: “Minik Dostlarımıza Bakamayacaksanız Sahiplenmeyin”

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Başkan Akgün: “Minik Dostlarımıza Bakamayacaksanız Sahiplenmeyin”
Büyükçekmece ve çevresinde sokağa terk edilen kedi ve köpek sayısında artış olmasına tepki gösteren Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Minik dostlarımıza...

Büyükçekmece ve çevresinde sokağa terk edilen kedi ve köpek sayısında artış olmasına tepki gösteren Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Minik dostlarımıza bakamayacaksanız lütfen sahiplenmeyin" dedi.

İstanbul'un gözde sayfiye ilçelerinden olan Büyükçekmece'de özellikle yaz aylarında çocukların ısrarı üzerine sahiplenilen kedi ve köpekler tatil sonunda kendilerini sokakta buluyor. Yazlık bölgelerde ikamet eden vatandaşların çok sayıda cins hayvanı tatil dönüşünde sokağa terk ettiği görülürken, bu hayvanlar zorlu yaşam koşullarıyla karşı karşıya kalıyor.

Sokağa bırakılan hayvanların savunmasız olduklarını, barınma, beslenme konularında sıkıntı yaşadıklarını ve diğer sokak hayvanları tarafından saldırıya uğradıklarını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Anne ve babalar özellikle yaz aylarında çocukların ısrarı üzerine kedi ve köpek sahipleniyor. Tatil dönüşü ise evcil yetişen çok sayıda hayvan sokağa bırakılıyor. Özellikle okulların açılma zamanı geldiğinde sokak hayvanlarının da çoğaldığını görüyoruz. Lütfen bu konuda daha hassas olun. Sizden ricam bakamayacaksanız sahiplenmeyin. Minik dostlarımızı sıcak yuvalarından mahrum etmeyin" dedi.

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