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Başkan Akgün: “Sağlık İşleri Müdürlüğü’müz Önemli Hizmetlere İmza Attı”

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Başkan Akgün: “Sağlık İşleri Müdürlüğü’müz Önemli Hizmetlere İmza Attı”
Büyükçekmece Belediyesi bünyesindeki Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2016 yılı içinde gerçekleştirdiği hizmetlerle öncü oldu.B

Büyükçekmece Belediyesi bünyesindeki Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2016 yılı içinde gerçekleştirdiği hizmetlerle öncü oldu.Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2016 yılının Büyükçekmece Belediyesi için oldukça başarılı bir hizmet yılı olduğunu kaydederek, "Sağlık İşleri Müdürlüğümüz başta evde bakım ve evde psikolojik destek hizmetleri olmak üzere her alanda önemli hizmetlere imza attı" diye konuştu.

2 bin 187 hastaya evde bakım hizmeti verildi

Büyükçekmece Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki sağlık ve veterinerlik birimleri 2016 yılında da oldukça önemli hizmet ve faaliyetler gerçekleştirdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, müdürlük bünyesinde 1 işyeri hekimi, 2 psikolog, 4 veteriner, 6 veteriner teknikeri, 4 hemşire, 2 sağlık memuru, 4 ambulans şoförü ve 30 hizmetlinin görev yaptığını belirterek; "Yıl içerisinde 2187 evde bakım hastasına hemşirelik hizmeti verilmiştir. Büyükçekmece Aile Danışma Merkezi (BADEM) adı altında psikolojik danışmanlık merkezimizde 583 vatandaşımıza psikolojik destek hizmeti verildi. Ayrıca 1289 yatan hastanın hasta nakil ambulansı ile hastaneden eve, evden hastaneye, evden eve nakil işleri sağlandı" açıklamasını yaptı.

830 kemoterapi hastasına nakil hizmeti

Ayakta tedavi gören 830 kemoterapi hastasının nakil servisi ve tedavi gördükleri hastanelere nakillerinin sağlandığını kaydeden Başkan Akgün; "Ayrıca belediyemiz Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'ne müracaat eden 356 belediye personeli ve vatandaşa birim içerisinde sağlık hizmeti ( serum, pansuman, enjeksiyon ve muayene) verildi.

Yıl içerisinde halk sağlığını yakından ilgilendiren önemli konularda periyodik olarak bilinçlendirme seminerleri de düzenlendi" dedi.

Başkan Akgün, 2017 yılında da sağlık alanında Büyükçekmece halkına en iyi ve hızlı hizmeti verebilmek adına planlamanın yapıldığını sözlerine ekledi.

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