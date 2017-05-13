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Başkan Akın, Anneler Gününde Gazi Annesi Ayşe Gürer’i Ziyaret Etti

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Başkan Akın, Anneler Gününde Gazi Annesi Ayşe Gürer’i Ziyaret Etti
Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Anneler günü nedeni ile Germencik'te ikamet eden Gazi Sami Gürer'in Annesi Ayşe Gürer'i ziyaret ederek çiçek ve...

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Anneler günü nedeni ile Germencik'te ikamet eden Gazi Sami Gürer'in Annesi Ayşe Gürer'i ziyaret ederek çiçek ve Anneler günü hediyesini takdim ederken Anneler gününü de kutladı.

Germencik Belediyesi tarafından başta Şehit ve Gazi Annelerine gerçekleştirilen ziyaretlerde Başkan Ümmet Akın, Kayseri'de vatani görevini yaparken çıktığı ilk çarşı izninde Terör Örgütü tarafından halk otobüsüne düzenlenen saldırıdan yaralı olarak kurtulan Gazi Sami Gürer'in annesine Anneler günü ziyaretinde bulundu. Başkan Akın ziyaret esnasında Anne Ayşe Gürer'e çiçek ve Anneler günü hediyesini verirken; belediye çalışanı anne ve anne adaylarını da unutmayıp hediyelerden takdim etti.

Başkan Akın açıklamasında; annelerin toplumun ve ailenin temel direği olduğunu söyleyerek; "Anneler, her yaşta insan için en güvenilir ve en büyük güç kaynağıdır. İnsan hayatındaki en önemli varlıklardan birisi olan annelerimizin, gerek ailemizde ve gerekse de toplumumuzda hak ettiği saygıyı görmeleri büyük önem arz etmektedir. Bundan dolayı herkesin başta kendi annesi olmak üzere bütün annelere saygıda, itaatte ve diğer her türlü şartlarda uygun davranması gerekir. Onları sadece bir günde değil, yılın her günü ve her saati baş tacı yapmalıyız. Bu gün vesilesiyle, emsalsiz ve sınırsız sevginin, hoşgörünün, sabrın en masum ve temiz duyguların timsali annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum" dedi.

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediyeler Germencik, Ortaklar ve mahallelerde anne ve anne adaylarına tek tek dağıtılmaya başlandı.

Başkan Akın, Anneler Gününde Gazi Annesi Ayşe Gürer’i Ziyaret Etti

Başkan Akın, Anneler Gününde Gazi Annesi Ayşe Gürer’i Ziyaret Etti

Başkan Akın, Anneler Gününde Gazi Annesi Ayşe Gürer’i Ziyaret Etti

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