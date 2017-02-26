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Başkan Akın, Azerbaycan-türkiye Tarım İş Formu Toplantısına Katıldı

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Başkan Akın, Azerbaycan-türkiye Tarım İş Formu Toplantısına Katıldı
Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, 23 Şubat tarihleri arasında Azerbaycan'ın Bakü ilinde AB Dış İlişkiler...

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, 23 Şubat tarihleri arasında Azerbaycan'ın Bakü ilinde AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Azerbaycan-Türkiye Tarım İş Formu toplantısına katıldı.

İki ülke arasında karşılıklı işbirliğini arttırmanın yollarının konuşulduğu toplantıya Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Azerbaycan Tarım Bakanı Haydar Asadov, iki ülke bürokratları, iş adamları ve STK temsilcileri katıldı. İki ülkeden 250'ye yakın katılımcının olduğu toplantı hakkında konuşan Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Akın, toplantının çok verimli geçtiğini söyleyerek, "Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliği ile ithalat ve ihracat konuları görüşüldü. Toplantıdaki asıl amaç Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarımsal ve hayvansal ürün ticaretinde, özel sektör ve yatırımcı iş adamları arasındaki gelişimi ithalatı ve ihracatı arttırmak. Bu toplantıda tarım ve hayvancılık konusunda önemli görüşmeler yaptık, bu görüşmelerin ilimizin tarım ve hayvancılığına getirisi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Akın, toplantıda Azerbaycan Tarım Bakanı Haydar Asadov'a, Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'a, Bakan yardımcılarına Ataşelere ve katılımcılara kayısı hediye ettiğini de aktardı.

Başkan Akın, Azerbaycan-türkiye Tarım İş Formu Toplantısına Katıldı

Başkan Akın, Azerbaycan-türkiye Tarım İş Formu Toplantısına Katıldı

Başkan Akın, Azerbaycan-türkiye Tarım İş Formu Toplantısına Katıldı

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