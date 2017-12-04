Başkan Akkaya, Engelsiz Yaşam Merkezi’ni Ziyaret Etti

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Dünya Engelliler Günü münasebetiyle belediye bünyesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Dünya Engelliler Günü münasebetiyle belediye bünyesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Başkan Akkaya'nın ziyaretine Akşehir Görmeyenleri Koruma Şube Başkanı Hüseyin Çığ, AKBİRDER Derneği Başkanı Hayri Üzüm, Akşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kamil Ersoy ve Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'de eşlik etti. Başkan Akkaya, Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki Akşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile engellilere özel açılan KPSS Kursunda kursiyerlerle sohbet ederek onlara girecekleri sınavda başarılar diledi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak, "İnşallah hayatta ki bütün engelleri kaldırmak için hep birlikte el ele diyorum. Ekim ayından itibaren KPSS kursumuz Engelsiz Yaşam Merkezimizde başladı. Akşehir Belediyemizin katkı sağladığı ve Halk Eğitim Müdürlüğümüzün de görevli öğretmenleriyle beraber önce KPSS kursu başladı ve geçtiğimiz günlerde de, Bilgisayar Kursu başladı. Ben bu kursları önemsiyorum. Geçen yılda yine burada farklı alanlarda kurs vermiştik, önümüzdeki süreçlerde onlarda tekrar başlayacaktır. Burada görüyorum görme engelli kardeşlerimiz, ortopedik engelli kardeşlerimiz özellikle bu kurslardan yoğun ilgiyle faydalanıyorlar. Hükümetimizin ve devletimizin belirlediği o engelli kadrosuna ulaşma noktasında bu kursların sizlere oldukça katkı vereceğini düşünüyor ve bu kursların sizlerin kamuda istihdamına biraz daha hızlandıracağına inanıyorum" dedi.

Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki kurslardan faydalanan bilgisayar kursiyeri Fatime Akçam'da, "Bizlere sağlanan bu imkânlardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Engelsiz Yaşam Merkezi ve bu kurs gerçekten çok güzel ve süper imkanları var. Allah hepinizden razı olsun tekrar, tekrar. Belediyemizin Engelsiz Taksi hizmeti var ve biz bu taksiden ve şoför arkadaşlarımızdan çok memnunuz. Hepsi elinden gelenin fazlasını yapmaktalar. Gece gündüz "alo" dediğimizde bizleri yolda bırakmıyorlar ama arkadaşlarıma şunu öneriyorum; taksimizi kullanırken biraz daha duyarlı olalım, mesela alo dediğimizde başka bir arkadaşın hizmetinde olabilir onlara kızmayalım yada biraz bekleyelim sabırlı olalım yani agresif davranmayalım. Bizlere sağlanan imkânlardan dolayı tekrar şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Ziyaretin ardından Başkan Akkaya ve beraberindekiler Akşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi önünde kursiyerlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Daha sonra kursiyerlere ve engelli vatandaşlara Akşehir Belediyesi tarafından Hıdırlık Sofrası'nda yemek ikramı yapıldı.