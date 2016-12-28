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Başkan Aksoy, Projelerini Anlattı

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Başkan Aksoy, Projelerini Anlattı
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, ilçe teşkilatına belediyenin gerçekleştirmiş olduğu projelerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, ilçe teşkilatına belediyenin gerçekleştirmiş olduğu projelerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

AK Parti Tatvan İlçe Başkanlığından düzenlenen "Aralık Ayı Meclis Danışma Toplantısına" katılan Başkan Aksoy, Tatvan Belediyesinin kısa sürede her alanda birçok projeyi hayata geçirdiğini ve birçok projenin de üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Başkan Fettah Aksoy, AK Parti belediyeciliğini Tatvan'a kazandırdıklarını belirterek, "Doğalgaz projesi, içme suyu ve kanalizasyon projesi, yeni belediye binası projesi, sahil düzenleme projesi, feribot parkı projesi, hayvan kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi projesi, canlı hayvan pazarı projesi, seyir terası ve teleferik projesi, sergi ve kongre merkezi projesi, bilgi evi projesi, şehir gençlik merkezi projesi ve sosyal market gibi birçok projemiz vardı. Bunların birçoğunu hayata geçirdik. Saydığım projelerden birkaç tanesini ise seneye hayata geçiriyoruz. Belediyelerimizin asli görevleri dışında birçok hizmeti Tatvan'a kazandırdık. Partimizin belirlemiş olduğu katılımcı, çevre dostu, sosyal, kültürel ve hizmet belediyeciliğini halkımız ile tanıştırarak bu sayede Tatvan'a AK Parti belediyeciliğini kazandırmış olduk. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Tatvan için güzel düşüncelerimiz var. Projelerimizi hazırlarken ilçemizin acil ihtiyaçlarını göze alarak hazırladık. İlçemizin altyapısının tamamlanmasıyla beraber üst yapıya geçerek ilçemizin eksikliklerini tamamlayacağız. Allah'ın izniyle bütün projelerimizi tamamlayarak ilçemizi marka bir şehir haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan ise, Başkan Aksoy'a ilçeye kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileterek, Tatvan için daha nice projeleri gerçekleştireceğine inandığını ifade etti.

Düzenlenen AK Parti Aralık Ayı Meclis Danışma Toplantısına belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Başkan Aksoy, Projelerini Anlattı

Başkan Aksoy, Projelerini Anlattı

Başkan Aksoy, Projelerini Anlattı

Başkan Aksoy, Projelerini Anlattı

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