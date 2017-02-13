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Başkan Aktaş’tan Erzurumlular Derneğinin Etkinlik Çadırına Ziyaret

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Başkan Aktaş’tan Erzurumlular Derneğinin Etkinlik Çadırına Ziyaret
Erzurumlular Derneğinin yöresel tatlar etkinlik çadırını ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinliğin amacının renkli bir çiçek...

Erzurumlular Derneğinin yöresel tatlar etkinlik çadırını ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinliğin amacının renkli bir çiçek bahçesi gibi Anadolu'nun farklı bölgelerinden kültürlerin bir araya geldiği İnegöl'de insanlara farklı kültürleri tanıtabilmek olduğunu söyledi.

İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki meclis üyeleri ve AK Parti'li yöneticilerle birlikte Cumartesi günü açılışı gerçekleştirilen İnegöl Erzurumlular Derneğinin yöresel tatlar etkinlik çadırını ziyaret etti. Esnafla tek tek görüşüp hayırlı işler dileklerini ileten Aktaş, ozanların gösterisini de izledi. Gösteri sonrası bir konuşma yapan Başkan Aktaş, soğuk havayı Erzurumlu esnafların etkinlikleriyle ısıttığını ifade ederek, "Cumartesi günü yaptığınız açılışta bulunamadım şehir dışında olduğum için. Başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimiz buradaydılar. Bugün de bizler bir gezelim ve yöresel ürünleri görelim istedik. Esnafımıza Allah kolaylıklar versin, iş rastlığı versin. Hava soğuk ama siz yaptığınız etkinlikle burayı ısıtıyorsunuz. İnşallah bizler de çağrıda bulunarak ilçe halkımıza bir kez daha hatırlatırız. Cumartesi-Pazar günü hafta sonu dolayısıyla belki bir miktar hareketlilik vardı ama inşallah yarından itibaren yine güzel bir hareketlenme olur. Bulunduğunuz süre zarfında buradan memnun bir şekilde ayrılırsınız" dedi.

Etkinliğin amacının insanlara farklı kültürleri öğretebilmek olduğuna vurgu yapan Aktaş, "İnegöl'de renkli bir çiçek bahçesi gibi. Kafkaslar'dan, Balkanlar'dan, Rumeli'den, Bosna'dan, Erzurum'dan, Artvin'den, Trabzon'dan, Yozgat'tan, Çorum'dan, Van'dan. Velhasıl Anadolu'nun birçok yerinden İnegöl'de güzellikler var. Kimisinin cağ döneri meşhur, kimisinin İskender döneri meşhur, kimisinin köftesi meşhur, kimisinin başka bir şeyi meşhur. Ama hepsi Türkiye'nin güzellikleri ve zenginlikleri. Bunları bilmek ve tanımak lazım. Biz de bu imkanı ve bu ortamı burada sağlamaya çalışıyoruz. Ben ozanlarımıza da bizi çok güzel bir şekilde ağırladıkları için teşekkür ediyorum. Esnafımıza da hayırlı işler diliyorum" diye konuştu.

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