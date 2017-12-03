Başkan Aktaş’tan Gençlere Yol Haritası

Göreve geldiğinden bu yana dernekler, sivil toplum kuruluşları, akademik ve meslek odaları, hemşeri dernekleri ve muhtarlar başta olmak üzere toplumun tüm...

Göreve geldiğinden bu yana dernekler, sivil toplum kuruluşları, akademik ve meslek odaları, hemşeri dernekleri ve muhtarlar başta olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, görevinin 30. gününde Bursa'da eğitim ve öğrenimlerini sürdüren Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi, öğrencilerin dilek ve önerilerini aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da eğitim ve öğrenimlerini sürdüren Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'nden yaklaşık 1500 öğrenciyle, Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) fuaye alanında gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Başkan Aktaş, kendisini tanıttığı gençlerle tek tek sohbet ettiği toplantıda, üniversite öğrencilerinin sıkıntılarını dinledi, sorunlara ortak akılla çözüm bulmanın önemine işaret etti.

Kendisinin de Uludağ Üniversitesi mezunu olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, gençlerin geleceğe dair yol haritalarını şimdiden çizmeleri konusunda tavsiyede bulunarak, "Kendinize artı değer katacağınız işlerle uğraşın. Yaptığınız işlerden haz duyun. Bu yıllar çok çabuk geçiyor, hayatta kendinize kattığınız değerler önemli. Artık üniversite şart. Eğitimlerinize önem verin. Katıldığınız eğitimler, kurslar, yabancı dil eğitimi, pratiğe yönelik uygulamalar çok önemli. Ülke çok ciddi beyin gücüne ihtiyaç duyuyor. Okul bitince hayatın gerçekleriyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Hayatınıza yatırım yapın" diye konuştu.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Aktaş, "Geleceğiniz için kilometrelerce uzaklardan gelip burada okuyorsunuz. Bu yıllar çok çabuk geçiyor. Lütfen bu yılları dolu dolu değerlendirin. Hangi işi yaparsanız yapın, ister öğretmen, ister biyolog, ister muhasebeci olun, ne yaparsanız yapın kendinizi ifade edebileceğiniz adımlar atın. Kitapta öğretilenlerle, hayat bambaşka. Okuldaki bilgiler çok önemli ama piyasada da öğrenip bunu sivil hayata adapte etmek de çok önemli. Üniversite hayatının hayalleri ve hedefleriyle, sivil hayatın gerçekleri farklılıklar taşıyor. Kendinizi ifade etmenize fayda sağlayacak faaliyetlerde olmaktan asla kaçmayın" dedi.

Başkan Aktaş, Bursa'ya dair öneri ve görüşlerin tümünün incelendiğini söyleyerek, "Şehir ortak değerdir. Kimimiz kadınız, kimimiz erkek, kimi Alevi kimi Sünni, kimi Doğulu kimi Batılı, ne fark eder? Hepimiz değerliyiz ve önemliyiz. Biz çok özel ve güçlü bir ülkeyiz. Sizler şanslı insanlarsınız, eğitim alamayan çok insan var. Sahip olduğunuz değerlere sahip çıkın. Tavsiyem, "Ya olmuyor" demeyin. Hayata dair bir hedefiniz olsun, lütfen şimdi o hedefi koyun ve hemen bununla alakalı çalışmaya başlayın" şeklinde konuştu.

"Türkiye kabuk değiştiriyor"

Türkiye'nin her köşesinden farklı kentlerden gelen öğrencilerin ülkenin mozaiği olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, Türkiye'nin kabuk değiştirdiğini, gelişen ve değişen ülkede, donanımlı gençlerin beyin gücüne ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bursa'nın ülke için önemine de dikkati çeken Başkan Aktaş, gençlere kenti tanıtarak, "Bursa'da ulaşımda öğrencilere yönelik iyileştirmeler yaptık. Daha kolay ve ulaşılabilir bir kenti sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Gençler, Görükle'de yaşayan arkadaşlarımız için söylüyorum. Bursa, Görükle'den ibaret değil. Bursa, çok güzel bir şehir. Özellikli bir şehir olan Bursa'da okurken şehri de yakından tanıyın ve ne yaparsanız yapın önce işinizde donanımlı olun" ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından Başkan Aktaş, öğrencilerin sorularına da tek tek cevaplar verdi. Uludağ Üniversitesi Kültür Sanat Toplulukları Birlik Başkanı Kamber Koçak da Uludağ Üniversitesi'nde faaliyet gösteren birlik öğrencilerinin bir araya geldiğini belirterek, kendilerine destek veren Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Başkan Aktaş, bol bol öz çekim yaptığı gençlere, ufuk açacak ve hayatlarına yön verecek kitaplar da hediye etti.