Başkan Aktaş’tan Vefa

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören eski belediye başkanlarından Ekrem Barışık'ı...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören eski belediye başkanlarından Ekrem Barışık'ı ziyaret etti.

Bursa'da 1982-1989 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Ekrem Barışık 3 ay önce rahatsızlandı. 85 yaşındaki Barışık Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kısa süre önce Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alinur Aktaş da eski başkana vefasını ziyaret ederek gösterdi.

Hastanede Barışık'ı ziyaret ederek acil şifalar dileyen Aktaş, "Bursa'ya hizmet edenler unutulmaz. Biz de eski başkanımımız olan Ekrem Barışık'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunduk. Allah Ekrem Barışık Başkanımız ve tüm hastalarımıza şifalar versin" diye konuştu.