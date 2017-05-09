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Başkan Akyürek: “Tarihe Vefa Boynumuzun Borcudur”

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Başkan Akyürek: “Tarihe Vefa Boynumuzun Borcudur”
Konya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde bulunan ecdat yadigarı eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması için önemli çalışmalar yürütüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde bulunan ecdat yadigarı eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması için önemli çalışmalar yürütüyor.

Vakıflar Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ecdada vefa duygusuyla yaptıkları çalışmalarda tamamlanan ve devam eden tarihi eser restorasyonu sayısının 3 bini geçtiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Vakıflar Haftası nedeniyle bir açıklama yaptı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'nın Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ve vakıf hizmetleri sayısı açısından istatistiki olarak en çok gönüllü kuruluş bulunan şehir olduğunu belirterek, tarihi eserlerin korunması, sosyal yardımlaşma ve dayanışma gibi konularda örnek hizmetler yapan vakıfların ve vakıf insanların haftasını tebrik etti. Selçuklu payitahtı, Anadolu'nun vatan yapılmasında büyük bir rol üstlenen Konya'da ecdada vefa duygusuyla önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Akyürek, "Ecdada vefa boynumuzun borcudur. Konya merkez ve ilçelerde bulunan ecdat yadigarı eserlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için önemli çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Üç binden fazla eser restore edildi

Dünyada aynı anda gerçekleştirilen en büyük restorasyon çalışması olan Bedesten başta olmak üzere Konya merkez ve ilçelerde tamamlanan ve devam eden tarihi eser restorasyonu sayısının 3 bini geçtiğini kaydeden Başkan Akyürek, yürüttükleri Mana Yıldızları isimli proje ile Konya'da iz bırakan büyüklerin kaybolmuş bile olsa mezar yerlerini tespit edip ziyaret haritasına işaretlediklerini ifade etti. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttükleri çalışmalarda son olarak Türk-İslam büyüklerinin türbelerinin bulunduğu alanların temizliği, bakımı, onarımı ve güvenliğinin sağlanması konusunda protokol imzaladıklarını hatırlatan Başkan Akyürek, hayata geçirdikleri Vakıf İnsan projesiyle de Konya'nın ruhuna, sosyal genetiğine, tarihine uygun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Başkan Akyürek: “Tarihe Vefa Boynumuzun Borcudur”

Başkan Akyürek: “Tarihe Vefa Boynumuzun Borcudur”

Başkan Akyürek: “Tarihe Vefa Boynumuzun Borcudur”

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