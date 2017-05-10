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Başkan Akyürek: “Zihinlerdeki Engelleri Kaldırmak İçin Çalışmalıyız”

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Başkan Akyürek: “Zihinlerdeki Engelleri Kaldırmak İçin Çalışmalıyız”
Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen programa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, engellilerle ilgili çalışmalarda empati yapmanın...

Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen programa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, engellilerle ilgili çalışmalarda empati yapmanın ve şehir kültürünün önemine dikkat çekerek, "Maalesef zihinlerde engelin kaldırılması noktasında eksiklerimiz var. Bunları giderme konusunda topyekün çalışmaya devam etmeliyiz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen program Mevlana Kültür Merkezinde yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Gençler Mehteran Takımı'nın gösterisi ile başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, her insanın bir gün sürekli ya da belli bir an için engelli hale gelebileceğini belirterek, empati yapmanın önemine dikkat çekti. AK Parti hükümetleri dönemiyle birlikte engellilerle ilgili çok sayıda çalışma ve mevzuat değişikliğine imza atıldığını kaydeden Başkan Akyürek, "Son dönemlerdeki gelişmelerde bizi en çok memnun eden hadise şudur. Mesela Kültürpark programlarında, Mevlana Kültür Merkezindeki programlarda, stadyumdaki futbol müsabakalarında ya da sokakta, caddede, alışveriş merkezlerinde özellikle omurilik felçlisi, tekerlekli sandalyeye bağımlı kardeşlerimizi görmek şehirdeki gelişimin en güzel göstergesi oluyor. Bizi en mutlu eden hadise oluyor" dedi.

Belediye olarak engellilere yönelik yapılan hizmetleri anlatarak çalışmaların artarak devam edeceğini dile getiren Başkan Akyürek, "Engellilerle ilgili çalışmalar sadece engelli kardeşlerimizin bizzat içinde bulunacağı ve onların hayatını kolaylaştıran çalışmalar değildir. Onlar kadar önemli olan aile, mahalle, sokak, kitle eğitimi, şehir kültürünün buna göre oluşmasıdır. Nezaketin, şefkatin, merhametin, kibarlığın, medeniyetin kendini her yerde göstermesidir. Maalesef zihinlerde engelin kaldırılması noktasında eksiklerimiz var. Bunları giderme konusunda topyekün çalışmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Konya'daki engelli derneklerinin yöneticileri ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Tarıma Engel Yok Projesine katılan öğrencilerin de hazır bulunduğu programın sonunda ortaokullar arasında düzenlenen "Engelli Olmak" isimli kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmada birinci olan Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu öğrencisi Sudenaz Bayramoğlu, ikinci olan Akören İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ümmü Sevde Dursun ve üçüncü olan Karapınar Hacı Osman İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hediye İkbal Yeşilyurt'a hediyelerini Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek verdi.

Başkan Akyürek: “Zihinlerdeki Engelleri Kaldırmak İçin Çalışmalıyız”

Başkan Akyürek: “Zihinlerdeki Engelleri Kaldırmak İçin Çalışmalıyız”

Başkan Akyürek: “Zihinlerdeki Engelleri Kaldırmak İçin Çalışmalıyız”

Başkan Akyürek: “Zihinlerdeki Engelleri Kaldırmak İçin Çalışmalıyız”

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