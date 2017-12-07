Başkan Alan, “Kudüs İslam Aleminin Göz Bebeğidir”

Kudüs'ün İslam aleminin göz bebeği olduğunu belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, tüm İslam coğrafyasını da...

Kudüs'ün İslam aleminin göz bebeği olduğunu belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, tüm İslam coğrafyasını da konuya duyarlı olmaya ve Türkiye'nin yanında yer almaya davet etti.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını ve İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı yönünde yaptığı açıklamayı kınadı. Alınan kararın sorumsuzca ve endişe verici olduğunu dile getiren Başkan Alan, ABD'nin Kudüs için almış olduğu kararın aslında İslam dünyası açısından bir diriliş fırsatı sunduğunu ifade etti.

Her şerde bir hayır vardır inancına sahip olduklarını aktaran Alan, "Bugün baktığımızda paramparça olmuş, her köşesinde gözyaşı ve dramın yaşandığı tüm İslam coğrafyası için bu musibet bir diriliş fırsatı da sunmaktadır. Bu bakımdan Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çağrıyla kısa süre içerisinde İstanbul'da toplanacak olan İslam Dünyası Liderler toplantısı çok önemlidir. Bu tarihi bir adımdır. Türkiye'nin böyle bir süreçte İslam Dünyasına öncülük etmesi ülkemizin büyüklüğü ve Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ilgilidir. Bu nedenle Müslümanlar için en kutsal yerlerden biri kabul edilen, bünyesinde Mescid-i Aksa ve Kubbet'üs Sahra'nın bulunduğu Harem-üş-Şerifi barındıran kadim kent Kudüs, böyle oldu bittiyle İsrail'e peşkeş çekilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan dört siyasi parti tarafından alınan kararı ve Cumhurbaşkanımızın konuyla ilgili tüm girişimlerini Elazığ iş dünyası olarak destekliyoruz. Tüm İslam coğrafyasını da konuya duyarlı olmaya ve Türkiye'nin yanında yer almaya davet ediyoruz" dedi.