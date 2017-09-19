Başkan Albayrak, Ak Parti Milletvekili Akgün’ü Ağırladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün'ü makamında ağırladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün'ü makamında ağırladı.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesinin Tekirdağ genelinde gerçekleştirdiği yatırım ve projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonunda Milletvekili Metin Akgün, Başkan Kadir Albayrak'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederken, Başkan Kadir Albayrak da Metin Akgün'e ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.