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Başkan Albayrak Çayla’da Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

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Başkan Albayrak Çayla’da Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray ilçesine bağlı Çayla Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray ilçesine bağlı Çayla Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sürekli olarak vatandaşlarla iç içe olan, onların sıkıntılarını birinci ağızdan dinleyerek yardımcı olmaya çalışan Başkan Albayrak, bu kez de yoğun temposundan fırsat bularak Saray ilçesinin Çayla Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Çaylalıların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Albayrak, onlara Büyükşehir Belediyesinin hem Saray'da hem de Tekirdağ genelinde sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Söz verdikleri yatırımların büyük bölümünün gerçekleştiğini de belirten Başkan Albayrak, tek gayelerinin daha güzel, daha yaşanılabilir bir Tekirdağ olduğunu ifade etti. Vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırımlar dolayısıyla Başkan Albayrak'a teşekkür etti.

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