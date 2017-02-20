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Başkan Albayrak, Çorlu’da İncelemelerde Bulundu

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Başkan Albayrak, Çorlu’da İncelemelerde Bulundu
Mesaisine sabahın erken saatlerinde başlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu ilçesinde bazı incelemelerde bulundu.

Mesaisine sabahın erken saatlerinde başlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu ilçesinde bazı incelemelerde bulundu.

Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan'ın yanısıra Danışmanlar Neşat Erdoğan, Şeref Çetin, Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Sarıkurt, Erdoğan Demirci ve diğer yetkililerle beraber Çorlu Nusratiye Mahalle Muhtarlığını ziyaret ederek Muhtar Mehmet Elçi görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak talep ve istekleri dinledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çorlu Kadın Dayanışma Merkezini de ziyaret eden Başkan Albayrak, yetkili personelden çalışma sistemi ve faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

S.S. Çorlu Koordine Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine de ziyarette bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kooperatif Başkanı Zeki Dobrucalı'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili kooperatif üyelerine bilgiler veren Başkan Albayrak, Dobrucalı'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Çorlu esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulunan Albayrak, Çorlu Belediyesinin temizlik işlerini yapan Ortem şirketine giderek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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