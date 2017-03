Başkan Albayrak, Çorlu’da Ziyaretlerde Bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu ilçesinde hizmet veren Devrim Gazetesini ziyaret ederek kuruluşunun 50. yılını kutladı.

Ziyaretleri kapsamında Devrim Gazetesi'nin Çorlu'daki bürosunu ziyaret eden ve Devrim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zafer Alpaslan ile bir süre sohbet ederek belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar yaklaşık 700 milyonluk yatırım yaptık. Hizmet süremiz içerisinde de bu miktar 1 milyar TL'yi bulacak. TESKİ olarak bugüne kadar bin 500 kilometre kanalizasyon yağmur suyu ve içme suyu hattı yaptık. Bu yeni kurulan bir büyükşehir belediyesi için çok iyi bir durumdur. Yatırımlarımız artarak devam edecek. Çorlu ilçemizi de çok büyük yatırımlar bekliyor. Tekirdağ önümüzdeki dönemlerde çok büyük hizmetler alacak. Vizyonumuz olan "Güçlü sanayisi, tarım ve hayvancılığı, lojistik yatırımlarıyla, turizmi ve üniversitesi ile çevreye duyarlı, kentleşmesini tamamlamış, yaşanılabilir, güvenli ve mutlu bir Tekirdağ" oluşturmanın mutluluğu ve heyecanı içindeyiz" dedi.

Başkan Albayrak sözlerine, "25 Şubat 1967 yılında gazetenin ilk sayısını eline alan Devrim gazetesine sevgimiz ve saygımız sonsuzdur. Devrim gazetesinin kurucusu rahmetli Yılmaz Alpaslan ile çok iyi bir dostluğumuz vardı. Her zaman kendisini takdir ve saygı ile anıyorum. Bugünkü buluşmamızı tarihe tanıklık eden bu büroda gerçekleştirmeniz ise benim için ayrıca bir anlam taşıyor. Devrim gazetesi kuruluşundan itibaren ilkeli, sorumlu gazetecilik anlayışı ve gündemi belirleyen önemli haberleriyle her zaman severek okuduğumuz bir gazete olmuştur. Daha nice 50 yıllara diyor, başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum" şeklinde devam ederek gazetenin 50. yaşını kutladı.

Devrim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zafer Alpaslan da nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Albayrak'a teşekkür ederek, " Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ilk dönemi olduğu için belediyenin en zor dönemini yaşıyorsunuz. Daha sonraki dönemler oturmuş sistemi ve yatırımların birçoğunun gerçekleşmesi nedeniyle çok daha rahat geçecek. Bu çalışkanlık ve azminizle çok yakın zamanda tüm sıkıntılar bitecektir. Başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak gazetenin ardından, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Poyraz ile beraber 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası nedeniyle Çorlu Muhasebeciler Odasını ziyaret etti.

Oda Başkanı İbrahim Otsekin ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle görüşen ve Muhasebeciler haftasını kutlayan Başkan Albayrak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Tekirdağ'ın Büyükşehir olmasıyla beraber birçok şeyin değiştiğini anlatan Başkan Albayrak, "Kendimizi bildik bileli Tekirdağlıydık, ancak 30 Mart 2014 sonra adresimize Süleymanpaşa yazdık. Bu isme alışmak zaman alıyor, ben belediye başkanı olarak zorlandığıma göre vatandaşı ve halkımızı düşünün. Çorlu-Ergene, Çerkezköy-Kapaklı olarak ikiye bölündü. Köyler mahalle oldu, 23 belde belediyesi kalktı. Artık Tekirdağ kabuk değiştirmeye başladı. Tekirdağ'ın nüfusu her yıl bir Şarköy veya Hayrabolu kadar artıyor. Tekirdağ göç alan iller içerisinde Bursa'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanını her yerde görmek istiyorlar. Yıllarca tüm yerel hizmetler belediye başkanları tarafından yürütülmüş. 30 Mart 2104 tarihinden itibaren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Bakanlığı tüm ilçelerdeki hizmetlerin yüzde yetmiş beşini yüzde yirmi beşini de ilçe belediye başkanlıkları yapmakla yükümlü oldu. Yıllarca ilçenin tek sorumlu olmasının verdiği bir alışkanlığın değişmesi kolay olmuyor. Bu değişim içerisinde de zamanı iyi değerlendirmek gerekiyor. Biz de elimizden geldiği kadar her yere yetişmeye çalışıyoruz" dedi.

Muhasebecilerin ve Mali Müşavirlerin Belediye Meclislerinde yer almaları gerektiğini belirten Başkan Albayrak "Kendilerinin mesleki bilgilerinden yararlanıyoruz" diye konuştu.

Muhasebeciler Odasının çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Başkan Albayrak'a ziyaretinden dolayı teşekkür ettiler.