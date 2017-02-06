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Başkan Albayrak Hayrabolu’da İncelemelerde Bulundu

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Başkan Albayrak Hayrabolu’da İncelemelerde Bulundu
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hayrabolu ilçesinde bazı incelemelerde bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hayrabolu ilçesinde bazı incelemelerde bulundu.

Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu ile beraber yeni yapılacak pazar yerinde incelemeler yapan Başkan Albayrak, pazar yeri ile ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Hayrabolu ilçesinde inşaatı devam eden katlı otopark ve Cumhuriyet Meydanı projesini de inceleyen Albayrak, çalışmalarla ilgili Başkan Altayoğlu ve diğer yetkililerden bilgiler aldı. Çalışmaların bütün hızla devam ettiğini ve kısa bir zamanda tamamlanacağını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Çalışmalar tamamlandığında Hayrabolu ilçemiz iyi bir katlı otoparka ve meydan projesine kavuşacak. Pazar yerinin yapımına da çok kısa zamanda başlanacak. Bütün bunlar tamamlandığında Hayrabolulu vatandaşlarımız daha güzel bir yaşam alanına kavuşacak" dedi.

Albayrak, Hayrabolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet kooperatifi Olağan Genel Kurul toplantısına da katıldı. Sadi Kıyak Öğretmenevi'nde Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu'nun da hazır bulunduğu toplantıda Büyükşehir Belediyesinin Hayrabolu'ya yapılan ve yapılacak olan yatırımları hakkında bilgi veren Albayrak, Hayrabolulu esnaf ve sanatkarlarla birlikte olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Albayrak burada yaptığı konuşmasında, "Diğer ilçelerimize olduğu gibi Hayrabolu için de özel projelerimiz var. Hayrabolu'nun çok daha güzel hizmetlere ihtiyacı var. Bu ilçemize kapalı otopark inşaatımız ve Cumhuriyet Meydanı projemiz devam ediyor. Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu'nu da yaptığı güzel hizmetlerden dolayı kutluyorum. Hayrabolulu Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimiz de güzel çalışıyorlar ve tuttuğunu koparıyorlar, onlara da teşekkür ediyorum. Kongrenin hayırlı olmasını ve esnafımıza da bol kazançlar diliyorum" dedi.

Başkan Albayrak Hayrabolu’da İncelemelerde Bulundu

Başkan Albayrak Hayrabolu’da İncelemelerde Bulundu

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