Başkan Albayrak, Muratlı Add Şubesi’ni Ziyaret Etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Muratlı Şubesi'ni ziyaret etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Muratlı Şubesi'ni ziyaret etti.

ADD Muratlı Şube Başkanı Bekir Aktaş ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sivil toplum kuruluşlarının yanında olduklarını söyledi.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden ADD Muratlı Şube Başkanı Bekir Aktaş da derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a çalışmalarında başarılar diledi.