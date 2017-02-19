Başkan Albayrak, Şarköy Add Şubesi’ni Ziyaret Etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sekizinci ziyaretini Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şarköy Şubesi'ne yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sekizinci ziyaretini Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şarköy Şubesi'ne yaptı.

Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, Şarköy CHP İlçe Başkanı Alpay Var, Danışmanlar Neşat Erdoğan, Şeref Çetin ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Poyraz'ın da hazır bulunduğu ziyarette ADD Şarköy Şube Başkanı Suzan Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler Başkan Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sivil toplum kuruluşlarının yanında olduklarını söyledi.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden ADD Şarköy Şube Başkanı Özsoy da derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a çalışmalarında başarılar diledi.