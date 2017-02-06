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Başkan Albayrak Süleymanpaşa İlçesinde İnceleme Ve Ziyaretlerde Bulundu

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Başkan Albayrak Süleymanpaşa İlçesinde İnceleme Ve Ziyaretlerde Bulundu
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı kadir Albayrak Süleymanpaşa ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı kadir Albayrak Süleymanpaşa ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

Tarım ve hayvancılığın merkezlerinden olan Karacakılavuz mahallesine giderek Muhtar Mehmet Canki ve vatandaşlarla buluşan başkan Albayrak, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Muhtar Canki ve vatandaşlardan istek ve sorunları dinleyen Başkan Albayrak daha sonra Tapu Müdürlüğü ile Yaşam Hastanesini de ziyaret etti.

Tapu Müdürü İsa Dizmen ile Yaşam Hastanesi Başhekimi Dr. Ekrem Çömez'den çalışmalarla bilgiler alan Albayrak her iki kuruma da iyi çalışmalar temennisinde bulundu.

Süleymanpaşa ilçesinde yapımı devam eden Biyolojik Arıtma Tesisinde de incelemeler yaparak bilgiler alan Albayrak "1 Temmuz 2017 de mutlu sona ulaşmaya az kaldı. Hedef temiz çevre, temiz deniz, alt ve üst yapısı tamamlanmış mutlu ve yaşanılabilir bir Tekirdağ" dedi.

Başkan Albayrak Süleymanpaşa İlçesinde İnceleme Ve Ziyaretlerde Bulundu

Başkan Albayrak Süleymanpaşa İlçesinde İnceleme Ve Ziyaretlerde Bulundu

Başkan Albayrak Süleymanpaşa İlçesinde İnceleme Ve Ziyaretlerde Bulundu

Başkan Albayrak Süleymanpaşa İlçesinde İnceleme Ve Ziyaretlerde Bulundu

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