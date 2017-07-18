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Başkan Albayrak Yağmurdan Olumsuz Etkilenen İlçeleri Gezdi

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Başkan Albayrak Yağmurdan Olumsuz Etkilenen İlçeleri Gezdi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yoğun yağan yağmur sonrası olumsuz etkilenen Marmara Ereğlisi, Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Saray...

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yoğun yağan yağmur sonrası olumsuz etkilenen Marmara Ereğlisi, Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Ergene İlçelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan ile birlikte sel ve taşkın yaşanan altgeçit tahliye çalışmalarını inceleyen Başkan Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ile Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki kritik noktaları gezdi. Başa'dan çalışmalar ile ilgili detaylı bilgi alan Başkan Kadir Albayrak, çalışmaların hız kesmeden devam etmesi için gereken talimatları verdi ve bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını diledi. Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı'yı ziyaret eden Başkan Kadir Albayrak, Kapaklı ve Saray ilçelerindeki çalışmaları da yerinde inceledi. Başkan Albayrak, vatandaşlarla sohbet ederek ihtiyaçları dinledi. Başkan Albayrak son olarak Ergene İlçesi Karamehmet Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Albayrak ayrıca Meteoroloji Müdürlüğü tarafından aralarında Tekirdağ'ın da olduğu bazı illerde şiddetli sağanak yağış uyarısı yapılmasının ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kriz Masasının oluşturulduğunun altını çizerek 24 saat boyunca aralıksız olarak il genelindeki ihbarların değerlendirildiğini belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya Başkanlığı'nda toplanan Kriz Masası toplantısında, sağanak yağış uyarısı nedeniyle şehir merkezi ve ilçelerde herhangi olumsuz bir durum yaşanmaması için önceden gerekli tedbirlerin alındığı belirtilerek, Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı ve Koordinasyon, Fen İşleri ve İtfaiye Dairesi Başkanlıkları ile TESKİ Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm daire başkanlıkları ve şube müdürlüklerinin sahada gerekli tedbirleri aldığı vurgulandı.

Yağışlar sona erene kadar ekiplerin sahada olacağını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların herhangi olumsuz bir durumla karşılaştıklarında Alo büyükşehir 153, Alo TESKİ 185 ve Alo itfaiye 110 çağrı merkezlerine 7/24 ulaşılabileceği bildirildi.

Başkan Albayrak Yağmurdan Olumsuz Etkilenen İlçeleri Gezdi

Başkan Albayrak Yağmurdan Olumsuz Etkilenen İlçeleri Gezdi

Başkan Albayrak Yağmurdan Olumsuz Etkilenen İlçeleri Gezdi

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