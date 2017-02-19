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Başkan Albayrak Yardımsevenler Derneğinin Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

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Başkan Albayrak Yardımsevenler Derneğinin Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, eşi Gülseren Albayrak ile beraber Türkiye Yardımsevenler Derneğinin kuruluşunun 89., Tekirdağ Şubesinin...

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, eşi Gülseren Albayrak ile beraber Türkiye Yardımsevenler Derneğinin kuruluşunun 89., Tekirdağ Şubesinin de 33. yıldönümü kutlamalarına katıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın yanısıra Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet poyraz ve dernek üyelerinin katıldığı törende, Tekirdağ Şube Başkanı Neslihan Gürcanlar ve diğer yönetim kurulu üyeleri tarafından Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Türkiye Yardımsevenler Derneği Tekirdağ Şubesi Başkanı Gürcanlar, yardımlaşmanın toplumda sevgi bağlarının oluşmasının en güzel yolu olduğunu belirterek, 1928 yılında kurulan derneğin Atatürk'ün önerileri doğrultusunda Türkiye çapında 142 şube ile ilk günden beri yüce Türk halkının güven ve desteğini alarak çalışmalarının devamlılığını sağladığını söyledi. Yardımsevenler Derneği üyeleri, Zübeyde Hanım Parkı'na da giderek anıta çiçek bıraktılar.

Yardımsevenler Derneğinin kuruluş yıldönümünü kutlayan Albayrak, derneğin çok hayırlı işler yaptığını söyleyerek, buna önayak olan kişilere teşekkür etti.

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