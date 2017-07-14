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Başkan Albayrak, Yol Yapım Çalışmalarını Denetledi

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Başkan Albayrak, Yol Yapım Çalışmalarını Denetledi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kentte çeşitli toplantılara katılıp, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kentte çeşitli toplantılara katılıp, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Trakya Kalkınma Ajansı'nda gerçekleşen toplantıya Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Erdin Eral ile Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Yüksel Özdal katıldı. Toplantıda demir yolu hatlarının geliştirilmesi ile ilgili konular görüşüldü.

İstişare toplantısına katıldı

Süleymanpaşa ilçesindeki TESKİ binasında gerçekleşen toplantıya Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Büyükşehir Belediyesi, TESKİ ve Süleymanpaşa Belediyesinde müdür ve kurum amirleri katıldı. İstişare toplantısında tamamlanarak hayata geçirilen ve yapımı devam eden yatırım ve projeler görüşüldü.

Sıcak asfalt çalışmalarını inceledi

Başkan Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Çınarlı Mahallesi Tandoğan Caddesinde yapılmakta olan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Burada Çınarlı Mahallesi sakinleri ile de bir araya gelen Başkan Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Vatandaşlar da hem Süleymanpaşa ilçesine hem de Çınarlı Mahallesinde gerçekleştirilen yatırımlardan dolayı Başkan Kadir Albayrak'a teşekkür etti.

Başkan Albayrak, Yol Yapım Çalışmalarını Denetledi

Başkan Albayrak, Yol Yapım Çalışmalarını Denetledi

Başkan Albayrak, Yol Yapım Çalışmalarını Denetledi

Başkan Albayrak, Yol Yapım Çalışmalarını Denetledi

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