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Başkan Albayrak’ın Çorlu Temasları

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Başkan Albayrak’ın Çorlu Temasları
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu ilçesinde asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu ilçesinde asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. CHP Çorlu İlçe Teşkilatı üyesinin cenaze törenine katılan Albayrak, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi ile Muratlı ilçesinin Kırkkepenkli Mahallesi arasındaki yolda yapımı devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Esnaf ve vatandaş ziyareti

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Albayrak, Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen alt ve üst yapı çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Başkan Albayrak, Tekirdağ'ın tüm ilçelerinde yatırım ve projelerin süreceğini belirtti. Büyükşehir Belediyesinin hem Çorlu'da hem de Tekirdağ genelindeki yatırım ve projeleri hakkında bilgi veren Albayrak, esnafa hayırlı işler diledi. Esnaf ve vatandaşlar da Başkan Albayrak'a çalışmalarından ve ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Albayrak, Çağrı Sandaloğlu'nun cenaze törenine katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, genç yaşta hayatını kaybeden CHP Çorlu İlçe Teşkilatı üyelerinden Çağrı Sandaloğlu'nun cenaze törenine katıldı. Çorlu Otogar Camisinde düzenlenen cenaze törenine Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, CHP Çorlu İlçe Örgütü üyeleri ile Çağrı Sandaloğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Başkan Albayrak’ın Çorlu Temasları

Başkan Albayrak’ın Çorlu Temasları

Başkan Albayrak’ın Çorlu Temasları

Başkan Albayrak’ın Çorlu Temasları

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