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Başkan Albayrak’ın Çorlu Ve Çerkezköy Ziyaretleri

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Başkan Albayrak’ın Çorlu Ve Çerkezköy Ziyaretleri
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir şirketi ve Çorlu, Ergene Vadisi Yaşam Merkezi'ne...

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir şirketi ve Çorlu, Ergene Vadisi Yaşam Merkezi'ne ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretleri kapsamında öncelikle, Hema Endüstri Anonim Şirketini ziyaret eden Başkan Albayrak, Genel Müdür Osman Tunç Doğan ile bir süre görüşerek çalışmalarla ilgili bilgiler aldı ve şirketin Tekirdağ'da istihdam açısından da çok büyük önem taşıdığını belirtti.

Gezdiği fabrika ve fabrikada üretilen ürünlerin içerikleri ile ilgili bilgiler alan Başkan Kadir Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi ve başarılı çalışmalarından dolayı Genel Müdür Tunç'a teşekkür etti.

Daha sonra Çorlu, Ergene Vadisi Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Albayrak, Yönetim Kurulu Başkanı Caner Özcanlı'dan bilgiler aldı ve yaşam merkezinin sorunları ile ilgili dilek ve önerileri dinledi. Merkezde yaşayan sakinlerin ve bayanların da isteklerini dinleyen Başkan Albayrak, sorunların çözülmesi için gerekli dairelere talimat verdi.

68 Dekarlık alana kurulan Çorlu Ergene Vadisi Yaşam Merkezinin bin 296 daire 5 bin 500 nüfus ile Trakya'nın en büyük yaşam merkezi olduğuna dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı Caner Özcanlı ziyaretlerinden dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a teşekkür etti.

Başkan Albayrak’ın Çorlu Ve Çerkezköy Ziyaretleri

Başkan Albayrak’ın Çorlu Ve Çerkezköy Ziyaretleri

Başkan Albayrak’ın Çorlu Ve Çerkezköy Ziyaretleri

Başkan Albayrak’ın Çorlu Ve Çerkezköy Ziyaretleri

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