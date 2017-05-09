Başkan Albayrak’ın Engelliler Haftası Mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Albayrak, mesajında, Birleşmiş Milletlerin (BM) üyesi olan tüm ülkelerde her yıl, 10-16 Mayıs tarihleri arasındaki haftanın, Engelliler Haftası olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Başkan Albayrak, "Bu hafta engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin sorunlarına dikkat çekilmesi, engelli bireyler için yapılması gerekenlerin gündeme getirilmesi ve çözüm yolları bulunması açısından önemli bir haftadır. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatta katılımlarının sağlanması, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve temel haklarını etkin bir şekilde kullanmaları için gereken çalışmaların yapılması ve desteğin sağlanması gerekmektedir. Çeşitli yaşam kolaylıkları sağlanması amacıyla gerçekleştirilen yerel iyileştirme hizmetleri sayesinde büyük oranda engelli tekrar topluma kazandırılabilmektedir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın daha rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için her türlü desteği ve yardımı sağlamak öncelikli görevlerimiz arasındadır. Bu duygu ve düşüncelerle, Engelliler Haftası'nın engellilerin sorunlarına yönelik toplumsal farkındalığı ve hassasiyeti arttırmasını temenni ediyor, engellilerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı.