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Başkan Albayrak’tan Mevlid Kandili Mesajı

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Başkan Albayrak’tan Mevlid Kandili Mesajı
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Albayrak mesajında, "Sevgili Peygamberimizin doğumunun yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ne millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde ermiş bulunuyoruz. Ahlakı, erdemleri ve bilgeliğiyle tüm insanlığa örnek olan Peygamberimizi andığımız Mevlid Kandili, sevgi, yardımlaşma, merhamet ve hoşgörü duygularını en güzel şekilde yaşadığımız manevi değeri yüksek bir gündür. Mevlid Kandili, her sözü ve davranışı ile ufkumuzu aydınlatan Peygamberimizin bize kazandırdığı kardeşlik, dostluk, sevgi ve güven anlayışını daha iyi idrak etmemize vesile olmaktadır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren Mevlid Kandili'nin ülkemize ve tüm insanlığa mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyor, tüm İslam aleminin Mevlid kandilini tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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