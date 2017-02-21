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Başkan Albayrak’tan Taziye Mesajı

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Başkan Albayrak’tan Taziye Mesajı
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit şehit olan Tekirdağlı kahraman Jandarma Komando Astsubay Yunus...

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit şehit olan Tekirdağlı kahraman Jandarma Komando Astsubay Yunus İşçan adına taziye mesajı yayımladı.

Başkan Albayrak mesajında, "Ülkemiz ve aziz milletimizin bölünmez birlik ve bütünlüğüne yönelik haince yapılan saldırı neticesinde, Fırat Kalkanı Operasyonunda teröristlerle çıkan silahlı çatışma esnasında Hayrabolu ilçemizin Şalgamlı mahallesinden Jandarma Komando Astsubayı Yunus İşçan'ın şehit düştüğünü üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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