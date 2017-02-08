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Başkan Alemdar Cemaat İle Buluştu

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Başkan Alemdar Cemaat İle Buluştu
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar 32 Evler Mahallesi Hacıbayram Camii ile Yazlık Akşemseddin Camii cemaatine misafir oldu.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar 32 Evler Mahallesi Hacıbayram Camii ile Yazlık Akşemseddin Camii cemaatine misafir oldu. Cemaatle birlikte çay içen ve sohbet eden Alemdar, kendisine yöneltilen sorulara da cevap verdi.

Gelişen teknoloji ile birlikte kültürümüzün yapı taşları arasında önemli bir yeri olan meclis sohbetlerinin unutulmaması gerektiğini de dile getiren Alemdar, bu meclis sohbetleri ile hürmet, muhabbet, saygı ve edep kavramlarının yozlaştırılmadan gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini belirtti.

Alemdar daha önce sözünü verdikleri ve 32 Evler Mahallesi'ni de ilgilendiren projenin plan ve proje kısmının tamamlandığını belirterek önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını ve kısa süre içerisinde de çalışmalara başlanacağını söyledi.

Başkan Alemdar Cemaat İle Buluştu

Başkan Alemdar Cemaat İle Buluştu

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