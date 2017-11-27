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Başkan Alemdar’a Komutandan Ziyaret

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Başkan Alemdar’a Komutandan Ziyaret
Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Başçavuş Nuri Çiftçi, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti.

Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Başçavuş Nuri Çiftçi, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti.

Serdivan'ın tüm güzellikleriyle huzur dolu bir kent olduğunu belirten Alemdar, "İlçemizdeki güven ve huzur ortamının tesisi ve sürekliliği noktasında kolluk kuvvetlerimizle birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Bu bağlamda her zaman dirsek temasında olacağımız İlçe Jandarma Komutanımıza da yeni görevinde başarılar diliyoruz" dedi. Serdivan İlçe Jandarma Komutanı Nuri Çiftçi de Başkan Alemdar'a teşekkür ederek, Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar Türk Jandarması'nın resmedildiği pirinç tablo hediye etti.

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