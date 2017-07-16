Başkan Ali Çetinbaş: Fetö’yü De, Verdikleri Zararları Da Asla Unutmayacağız, Unutturmayacağız

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain kalkışmasının 1. yıl dönümünde Kütahya tek yürek oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain kalkışmasının 1. yıl dönümünde Kütahya tek yürek oldu.

Demokrasi nöbetinin ilk konuşmasını AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş yaptı. Çetinbaş, "Bizler evlerimizde televizyondan izlediğimizde kalkışmanın ilk anlarında ne işi var bu tankların, bu askerlerin Ankara caddelerinde, İstanbul sokaklarında, o günkü ismiyle Boğaziçi köprüsünde diyeli tam bir yıl oldu. Ömer Halisdemir, bir kalkışmayı öngörüp Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgal etmeye gelen Semih Terzi'yi kahramanca vurup şehadete yürüyeli bir yıl oldu. Tam bir yıldır anneler, babalar çocuklarına hasret. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, "Halkımı meydanlara, havalimanlarına davet ediyorum. Siz dimdik durun yeter hiçbir zaman halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım" diye bir yıl oldu. O günden bugüne çok şey değişti ama içimizde hainlere karşı duyduğumuz nefret hiç değişmedi. Her gün artarak devam ediyor. Biz FETÖ'yü de memlekete verdikleri zararı da hiçbir zaman unutmayacağız. Sizlerin kahramanlıklarını, seçilmiş liderimize, vatanımıza sahip çıkışınızı hiç unutmayacağız" dedi.(EFE)