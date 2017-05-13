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Başkan Ali Çetinbaş: Güçlü Türkiye Güçlü Annelerle Mümkün

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Başkan Ali Çetinbaş: Güçlü Türkiye Güçlü Annelerle Mümkün
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, her annenin güçlü olduğunu, güçlü annelerin de Türkiye demek olduğunu dile getirdi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, her annenin güçlü olduğunu, güçlü annelerin de Türkiye demek olduğunu dile getirdi.

Anneler Günü sebebiyle bir açıklama yapan Çetinbaş, "Biz AK Partililer, 15 yıllık iktidarımızda hep kucaklayıcı olduk, kadınımızı hiçbir ayrım gözetmeden destekledik. Ona hak ettiği kıymeti verdik. Geleneğimizde ne denli ayrıcalıklı olduğunu hiç unutmadık, unutanlara hatırlattık. Her hamlemiz onları daha ileriye götürmenin gayesini taşıdı.Annelerimize en kıymetli varlıkları olan evlatları için daha iyi bir eğitim, daha iyi bir sağlık hizmeti, daha güvenli bir ülke verebilmek gayesiyle durmadan çalıştık. Çünkü biliyorduk ki biz kadınlarımız için bunları yaptıkça bizi en çok onlar anlayacaklar, onlar destekleyecekler. Kurmak istediğimiz güçlü Türkiye hedefimizde bizimle mücadele etmektedirler. Nitekim bizi hiç yanıltmadılar; çıktığımız bu zorlu yolda bizi yalnız bırakmadılar. Daima arkamızda durarak gücümüze güç kattılar. Bu ülke daha güzel bir ülke olacaksa bu, kadınımızın en çok da annelerimizin gayretleri ve destekleriyle olacaktır.AK Parti Teşkilatları olarak, bize destek veren, vermeyen tüm annelerimize ve evlatlarına daha iyi bir gelecek sunmak için çalışmaya devam edeceğimize söz veriyor, tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz.Her anne güçlüdür ve Güçlü Anneler Güçlü Türkiye demektir" dedi.(EFE)

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