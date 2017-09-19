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Başkan Ali Duyan: Emet’e Gazilik Ünvanı Verilmeli

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Başkan Ali Duyan: Emet’e Gazilik Ünvanı Verilmeli
Kütahya'nın Emet ilçesinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik rütbesi ve gazilik ünvanı verilmesinin 96. yıldönümü çeşitli etkinliklerle...

Kütahya'nın Emet ilçesinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik rütbesi ve gazilik ünvanı verilmesinin 96. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hükümet meydanı önünde düzenlenen törende Atatürk büstüne Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Emet Ecdad Derneğinin çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Ecdad Derneği Başkanı ve Eğitimci Ali Duyan, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra, Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin var oluş mücadelesinde ve iç güvenlik harekatı sonucunda kazanılan gazilerimizi onurlandırıldığı bir günü kutladıklarını ifade etti.

Ali Duyan, "Dün olduğu gibi bugün de, aynı inançla, bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız. Bunun en güzel örneğini de geçtiğimiz yıl 15 Temmuzda yapılan hain kalkışmayı uçaklardan atılan bomba ve mermilere, tanklara göğsünü siper eden şehitlerimiz ve gazilerimiz; ellerine Türk bayrağını alıp meydanlara koşan kadınlarımız, çocuklarımız ve Aziz Milletimiz önleyerek bir kez daha Türk Milletinin cesaretini, vatanseverliğini ve birlikteliğini tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

Emet ilçesi açısından "Gazi" unvanının çok önemli olduğuna vurgu yapan Duyan, Milli mücadele dönemi Emet ilçesinde yaşanan Hükümet Konağı baskını, Cevizdere zaferi gibi tarihi olayları da hatırlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü: "İlçemize Milli Mücadele döneminde gösterdiği kahramanlıklardan dolayı "Gazi" ünvanı verilmesi için TBMM" ye Kütahya Milletvekilleri Mehmet Korkmaz, Ahmet Derin ve Emin Karaa tarafından farklı dönemlerde 3 defa kanun teklifi verilmiştir. Bizim için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir." (EFE)

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