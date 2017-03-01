Başkan Ali Kılıç’tan Gençlere “Toplumsal Barış” Mesajı

Yeditepe Üniversitesinin Geleneksel Kariyer Festivali'ne katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Kutuplaşmaya karşı, insanlığın ortak paydada buluşması...

Yeditepe Üniversitesinin Geleneksel Kariyer Festivali'ne katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Kutuplaşmaya karşı, insanlığın ortak paydada buluşması için gençlere büyük görevler düşüyor" dedi.

"Kariyerin İçin" sloganıyla düzenlenen Yeditepe Üniversitesi Geleneksel Kariyer Festivali, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Maltepe Kent Konseyi Başkanı Ozan Demir'i ağırladı. İlk gençlik yıllarından belediye başkanı seçildiği döneme kadar hayatına dair gençlere tecrübelerini aktaran Kılıç, bütün hayat tecrübesini babaannesinden aldığını anlattı. Kılıç, "1966 Tunceli doğumluyum. Babam ilk Almanya'ya gidenlerden. Bütün hayat tecrübemi babaannemden aldım. 103 yaşında hayatını kaybetti. Asırlık bir çınar, yiğit bir Anadolu kadınıydı" dedi.

"İslamofobiyle mücadele ettim"

Almanya'da eğitimini tamamladıktan sonra Milliyet Gazetesi'nin Münih temsilciliğini yaptığını belirten Kılıç, bir göçmen olarak o yıllarda ırkçılıkla ve islamofobiyle mücadele ettiğini ifade etti. Kılıç, "29 Mayıs 1993'te Solingen'de Türklere karşı büyük bir saldırı oldu. 5 canımızı yitirdik. O dönemdeki büyükelçimiz Onur Öymen ile dönemin Solingen belediye başkanını da alarak, Türk-Alman Dostluk Derneği kurduk. Başkanlığını yürüttüğüm dostluk derneği, dönemin önemli bir göçmen derneği oldu. Irkçılığa ve islamofobiye karşı önemli bir adım attık. Gazeteci olarak toplumsal kutuplaşmaya karşı barışı yükseltmek için bu çalışmaları yürüttük" dedi.

"Maltepe'ye vizyon kazandırıyoruz"

Seçimlere giderken kutuplaşma ortamının zararını tespit ederek yola çıktıklarını ifade eden Kılıç, "Seçimden sonra ilk işim beraber yarıştığım diğer partilerin başkan adaylarıyla bir araya gelmek oldu. Siyasetin uzlaşma kültürünü yaşatmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile kurduğumuz bu diyalog kültürü sayesinde, 40 yıldır çözüm bekleyen Gülsuyu-Gülensu Kentsel Dönüşüm İmar Planlarımız AK Parti ve CHP'li belediye meclis üyelerinin de oy birliği ile kabul edildi. Bizim Maltepe'de bir anlayışımız var; "Dayatan değil, danışan." Hiçbir çalışmamızı, projemizi halka dayatmadık bugüne kadar. Halkımıza danışarak, onlara sorarak, halkımızdan izin alarak attık tüm adımlarımızı" diye konuştu.

Maltepe'nin Kadıköy ile Kartal'ın arasına sıkışmış bir ilçe algısı oluşturduğuna değinen Kılıç, "Önemli olan bir ilçenin algısını değiştirebilmek. Biz bu kente vizyon kazandırmak için kollarımızı sıvadık. Çin'den Japonya'ya kadar Almanya'dan İran'a kadar bir çok ülke ile kardeş kent protokolleri imzaladık. Maltepe kamuoyunda toplumsal barış ve dayanışması sağlayarak, herkesin güvenle gelebileceği bir ilçe olsun istiyoruz. Irkçılığa ve İslamofobiye karşı çeşitli ülkelerden 54 temsilciyi Maltepe'de buluşturarak Uluslararası Diyalog Konferansı düzenledik" şeklinde konuştu.

"Toplumsal barış gençlerle kurulacak"

Son zamanlar ülke genelinde yaşanan terör olaylarına, kutuplaşma ortamına ve işsizliğe de değinen Kılıç, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Yurt dışında bütün ötekileştirmeleri, kutuplaşmayı yaşadıktan sonra Türk göçmenlere karşı İslamofobinin nasıl yaygınlaştığını gördükçe, Maltepe'ye gelince tüm bu kavgaların sahilde bir kum tanesi olduğunu anladım. Bize düşen aşağıdaki kutuplaşmayı ortadan kaldırıp, yukarıdakilere mesaj verebilmektir. Benim için önemli olan Türkiye'nin itibarının dünya genelinde ayakta kalması. Sahil kentlerinde pek çok otel bugün kepenklerini kapatmış durumda. Turizmden ekmek yiyen milyonlarca gencimiz şu an işsiz. İdeolojik tartışmaların insanları kutuplaştırmadığı, insanlığı ortak paydalarda buluşturduğu zaman Türkiye'de siyaset güzel şeyler üretecektir. Bunu başarabilecek en büyük güç şimdiki gençler yani sizlersiniz."