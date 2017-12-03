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Başkan Alıcık Çocukları Unutmadı

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Başkan Alıcık Çocukları Unutmadı
Nazilli Belediyesi tarafından Hamzallı Mahallesi'nde yaklaşık 400 bin lira maliyetle yapımı gerçekleştirilen Haluk Alıcık Kültür Merkezi'ne çocuklar...

Nazilli Belediyesi tarafından Hamzallı Mahallesi'nde yaklaşık 400 bin lira maliyetle yapımı gerçekleştirilen Haluk Alıcık Kültür Merkezi'ne çocuklar için oyun grubu eklendi.

Nazilli Belediyesi tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında yapımı tamamlanan, bin 100 metrekare alan üzerine kurulan ve içerisinde kapalı düğün salonu ile müştemilat binası yer alan Haluk Alıcık Kültür Merkezi'ne çocuklar için oyun grubu eklendi.

Çevre düzenlemesi dâhil yaklaşık 400 bin liraya mal olan kültür merkezinin mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hayata geçirildiğini belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "82 mahalle ve 3 belde de gece gündüz çalışarak hizmet üretiyoruz. Biz Nazilli'yi karşılıksız sevdik. Ben Nazilli'nin belediye başkanı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Belediyemizden hizmet alan tüm mahallelerimizde bu güne kadar çok güzel işlerin altına imzamızı attık. Atmaya da devam ediyoruz. Mahalle sakinlerimiz bizden kapalı düğün salonu istedi, kısa bir sürede yaptık. Çocuklarımızın güzel vakit geçirebileceği bir de oyun grubu ekledik" sözlerini kaydetti.

Hamzallı Mahallesi'nde yaşayan çocuklar ise oyun grubunun kurulumunu heyecanla izlerken, "Başkan amcamıza teşekkür ediyoruz" dedi.

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