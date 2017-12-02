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Başkan Alıcık, Eğriboyun Mezarlığında İncelemede Bulundu

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Başkan Alıcık, Eğriboyun Mezarlığında İncelemede Bulundu
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Başkan Yardımcısı Ender Vardar, Park ve Bahçeler Müdürü Şükrü Irgat ile birlikte Eğriboyun Mezarlığı'na...

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Başkan Yardımcısı Ender Vardar, Park ve Bahçeler Müdürü Şükrü Irgat ile birlikte Eğriboyun Mezarlığı'na giderek incelemelerde bulundu.

Mezarlığın bakım ve temizliğinin yapılması için talimat veren Başkan Alıcık, mezarlıklarda yeterli alan olup olmadığını kontrol etti.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda gerekli çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Başkan Alıcık, "Bugün Yeşil Mahallemizde bulunan Eğriboyun Mezarlığı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Geçtiğimiz aylarda yeterli alan sağlamak için Topandağ eteklerine kadar olan 16 bin metrekarelik bir alanda genişletme çalışması yapmıştık. Bakım onarım ve temizlik gerektiren alanları kontrol ettik. Mezarlıklarımız kapasitesini tekrar gözden geçirdik. Özverili çalışmalarından dolayı ekiplerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Mezarlık ziyareti için Eğriboyun'a gelen vatandaşlar ise Başkan Alıcık'a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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