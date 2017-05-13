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Başkan Alıcık, Engelliler Haftasını Kutladı

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Başkan Alıcık, Engelliler Haftasını Kutladı
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Alıcık, 10-16 Mayıs tarihleri arasında her sene Türkiye'de Engeliler haftası olarak ülke genelinde ve ilçemizde çeşitli etkinliklerle kutlandığını, Ülke nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 12.23'nün engelli insanlardan oluştuğunu ve hiç azımsanmayacak bir rakam olduğunu belirtti. Engelli insanların sadece dünya engelliler günü ve engelliler haftasında anımsanmaması gerektiğini belirten Alıcık, "Kimse kendi iradesi ile engelli olmak istemez, eğer engel söz konusu ise biz bu engelli vatandaşlarımızın sorunlarını engelli sivil toplum kuruluşları olarak, yerel yönetimler olarak nasıl çözüm olabiliriz, onları diğer sağlam insanlar gibi topluma nasıl kazandırabiliriz gibi etkin tedbirlerin alınmasını sağlamalıyız" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile engelli vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek, onlarında toplumun birer parçası olduğunu, toplum hayatından eşit ve üretken birer birey olmaları için herkesin görevi olduğunu hatırlatan Alıcık, özellikle herkesin birer engelli adayı olduğunun altını çizerek, engelli vatandaşlara karşı biraz daha duyarlı olmaya davet etti.

Haluk Alıcık, "Engelli yurttaşlarımızın yeterlilik ve işlevselliklerini en üst düzeye çıkarmak, toplumsal destek ve rehabilitasyon programlarını geliştirmek önemlidir. Bu onların başkalarına gereksinim duymadan yaşamlarını sürdüren, kendine yeten, üretken bireyler olabilmeleri için zorunludur. Yerel yönetimler ve kamu kurumları bu konuda hassas olmanın ötesinde bilinçli olmalı. Bizler karar mekanizmaları olarak engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için atılacak adımlara ön ayak olmalıyız. Hepimizin birer engelli adayı olduğu dünyamızda, engelli vatandaşları toplumun dışına itmek medeni toplumların içine düşmemesi gereken önemli bir durumdur. Nazilli Belediyesi olarak bunun bilincindeyiz ve her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız. "Engelliler iletişim Merkezi ile "Engelli Basketbol Takımımızla', kaldırımlardaki düzenlemelerle ihtiyaç sahibi engellilerimize hediye ettiğimiz akülü tekerlekli sandalyeler ile engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Nazilli Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın hayata daha sıkı sarılmaları için bu güne dek Nazilli Belediyesi olarak elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Engellilerin sorunlarının çözümünün başında onları tüketici konumdan çıkarıp toplumun aktif birer bireyi haline getirilmeleri, verimli iş ortamları yaratmak gerekmektedir. Bu duygularla Engelliler Haftasını kutlar, sağlıklı ve engelsiz bir dünya dilerim" dedi.

Başkan Alıcık, Engelliler Haftasını Kutladı

Başkan Alıcık, Engelliler Haftasını Kutladı

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