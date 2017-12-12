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Başkan Alıcık Esnafın En Büyük Destekçisi

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Başkan Alıcık Esnafın En Büyük Destekçisi
AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Turan Mahallesi'nde hizmete giren aperatif salonunun açılışını gerçekleştirdi.

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Turan Mahallesi'nde hizmete giren aperatif salonunun açılışını gerçekleştirdi.

Esnafa verdiği desteği her fırsatta dile getiren Başkan Alıcık, ilçede hizmete giren her işletmenin hem sosyolojik hem de ekonomik anlamda gelişime büyük katkısı olduğuna dikkat çekti.

İlçede yeni hizmete giren tüm işletmelerin açılışlarına katılmaya özen gösteren ve esnafları sık sık ziyaret ederek sıkıntılarına çözüm üreten Başkan Alıcık, "Tuğba Öztürk ve Mesut Yıldırım kardeşlerimizin yeni işyerlerinin açılışındayız. Hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı kazançlar nasip etsin. Esnafımızın her zaman yanındayız. Nazilli Belediyesi olarak vatandaşımız için çalışıyoruz. Bundan sonra da onlar için çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizde hizmete giren her iş yeri Nazillimizin gelişmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu noktada bizde Nazilli Belediyesi olarak gereken desteği veriyoruz" dedi.

Desteklerinden dolayı Başkan Alıcık'a teşekkür eden işyeri sahipleri Öztürk ve Yıldırım, "Başkanımız sağ olsun bizi kırmadı, desteğini esirgemedi. En büyük destekçilerimizden biri kıymetli başkanımız. Nazilli halkını da yeni işyerimize davet ediyoruz. Açılışımıza özel fiyatlar ve eşsiz lezzetlerimizle Turan Mahallesi'nde hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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