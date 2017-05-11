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Başkan Alıcık, İnci Yaşam Projesini Yerinde İnceledi

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Başkan Alıcık, İnci Yaşam Projesini Yerinde İnceledi
Nazilli Belediyesinin özel bir firma iş birliğiyle gerçekleştirdiği "İnci Yaşam" projesinde çalışmalar devam ediyor.

Nazilli Belediyesinin özel bir firma iş birliğiyle gerçekleştirdiği "İnci Yaşam" projesinde çalışmalar devam ediyor.

Eski köy garajı olarak bilinen alanda inşaatına başlanan ve hız kesmeden sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, şu ana kadar gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yanında Kurmayları ile inşaat alanına gelen Alıcık'a inşaatla ilgilenen mühendis ve teknikerler bilgiler verdi. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a 108 adet konut ve 60 adet ticari ünite bulunacağını belirten inşaatın Proje Müdürü Uğur Demirbaş " tüm hızıyla devam eden inşaatımızda 15 metre derinlikte toplamda 3 adet zemin altı kat inşa edilecek. Zemin altında bulunan üçüncü ve ikinci katlarda inşa edilecek otopark alanları ile hem daire sahiplerinin hem de ticari ünitelerin otopark ihtiyacı karşılanmış olacak. Bu otopark alanlarının güvenliği, yangın algılama sistemi, acil anons sistemi, yangın söndürme sistemi, jet-fan havalandırma sistemi ve 24 saat cctv güvenlik kamera kayıt sistemiyle sağlanmış olacak. 1. kat ile zemin katta yer alan ticari alanları, yürüyen merdiven ve panaromik asansörlerle birbirine bağlayarak Nazilli'nin yeni alış veriş merkezi İnci Çarşı'yı inşa edeceğiz" diye konuştu.

"İnci Yaşam" projesinin önemini vurgulayan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, belediyecilikte şehrin gelişmesine katkı sağlarken, bireysel yaşam standartlarını da öncelik sırasında tutmak gerektiğine vurgu yaparak, "Yaşamsal değerlerimizin her bir zerresi bizim için çok önemlidir. Marka şehir olma yolunda ilerleyen Nazillimiz için şehrin merkezinde, şehrin çehresi için önem arz eden, eski köy garajı alanında yapılan bu inşaat ile farklı bir görünüme sahip olurken hayata geçirdiğimiz "İnci Yaşam" projemiz Nazilli için yepyeni bir katma değer olacaktır. Bu proje Nazilli'ye ait özel yapı konseptiyle Ege Bölgesinde bir ilk olma özelliği taşımasının yanı sıra tıpkı diğer yaptığımız projelerde olduğu gibi Nazilli'de bir farklılık yaratacaktır" dedi.

Başkan Alıcık, İnci Yaşam Projesini Yerinde İnceledi

Başkan Alıcık, İnci Yaşam Projesini Yerinde İnceledi

Başkan Alıcık, İnci Yaşam Projesini Yerinde İnceledi

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