Başkan Alıcık, Necmettin Erbakan’ı Ölümünün 6. Yılında Andı

27 Şubat 2011 yılında vefat eden eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı 6. Ölüm yıldönümünde anan Nazilli Belediye Başkanı...

27 Şubat 2011 yılında vefat eden eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı 6. Ölüm yıldönümünde anan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık "Onu rahmet ve dualarla anıyoruz" dedi.

Eski başbakanlardan, Milli Görüş Lideri Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı 6'ncü ölüm yıl dönümünde anan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık; "Hayatının her anının bu millete adayan, Erbakan Hocamızı ölümünün 6. Yılında rahmetle anıyoruz. Sayın Erbakan'ın şöyle bir ifadesi vardı, İlim ormanda yolunu kaybetmiş birinin elindeki pusuladır. İlim Allah'ı bilmekle başlar diyordu. Milli Görüşün doğrudan doğruya bir fikir ve ilim aksiyonu olarak ortaya çıktığını ifade ediyordu. Her zaman yolunda giden Erbakan hocamız vazifesini hakkıyla tamamladı, bize örnek bir isim olarak, lider olarak, dava adamı olarak son nefesini verdi. Bugün hala yaptığı hayırlı hizmetlerle anılıyor olması Sayın Erbakan'ın yürüdüğü yolda doğru adımlar atmış olduğunun göstergesidir. Onu dualarla anıyor, Cenab-ı Allahtan rahmet diliyorum" dedi.