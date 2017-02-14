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Başkan Alıcık, Sucuk Ekmek Şenliğine Katıldı

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Başkan Alıcık, Sucuk Ekmek Şenliğine Katıldı
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, NAZANDER Derneği tarafından dernek önünde düzenlenen geleneksel sucuk ekmek şenliğine katılarak destek verdi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, NAZANDER Derneği tarafından dernek önünde düzenlenen geleneksel sucuk ekmek şenliğine katılarak destek verdi.

NAZANDER üyeleriyle Nazillilileri kaynaştırmak amacıyla geçen yıl başlatılan ve geleneksel hale getirilen Sucuk-Ekmek Şenliğine Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık da katılarak destek verdi. NAZENDER Derneği önünde düzenlenen etkinliğe AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış, Nazilli İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu, Nazilli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Güven Eker, AK Parti Kadın Kolları ve muhtarlarla, Şükrü Ustaoğlu ile Ali Pekel katıldı.

Etkinlikte daha önce Nazilli Belediyesi tarafından NAZENDER'e teslim edilen 3 adet akülü engelli araç da sahiplerine teslim edildi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a teşekkür eden NAZENDER Başkanı Tayfun Yazıcı, Belediye Başkanı Haluk Alıcık sayesinde artık Nazilli dışına da hizmet götürmeye başladıklarını söyledi. Yazıcı, "Bugün üç tane akülü araç dağıtıyoruz. Belediye başkanımız etkinlikte çalışmalarımızı çok beğenmiş ve söz vermişti. Belediye başkanımız bize verdi, biz de ihtiyaç sahiplerine verdik. Haluk Beye çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra durmak yok. Nazilli'yi bitirdik. Kuşadası'nda bir çocuğumuza götürdük verdik. Karacasu'dan bir kızımız var. Bir kızımız daha var. Bu araçlar özel. Spastik engelliler için. Bu araçlar o kadar pahalı ki, sadece aküsü 900 lira. Araçları bin 100 liraya bir fabrikayla anlaştık getirtiyoruz. Nazilli'deki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını bitirdik. Şimdi çevre köyleri araştırıyoruz. Engelli hangi köydeyse hizmet götüreceğiz. Bu araçlardan birinin yarı parasını Türkiye Emekliler Derneği ödedi. Onlara da, Haluk başkanımıza da teşekkür ediyorum. Biz bu yardımları halkla yapıyoruz. Bizim paramız yok" dedi.

Böyle güzel bir etkinlikte yer almak ve özel insanlarla bu anı yaşamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "NAZENDER başkanı değiştiğinden beri çalışmaları da değişti ve hızlandı. Bu etkinlik çok güzel bir etkinlik olmuş. Böylesine özel insanlarla bu anı yaşamak beni çok mutlu oldu. Onları çok seviyorum. Şu unutulmamalıdır ki her pimiz bir engelli adayıyız. O yüzden hem halimize şükredeceğiz, hem de bu güzel kardeşlerimizin engellerini ortadan kaldırmak için mücadele edeceğiz. Böyle akülü araçlar dağıtarak bu kardeşlerimizin engellerinin kaldırıldığı bir günü yaşıyoruz. Başta Tayfun başkan olmak üzere emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Alıcık, Sucuk Ekmek Şenliğine Katıldı

Başkan Alıcık, Sucuk Ekmek Şenliğine Katıldı

Başkan Alıcık, Sucuk Ekmek Şenliğine Katıldı

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