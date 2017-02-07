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Başkan Alıcık, Yangın Mağduru Esnafın Yarasını Saracak

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Başkan Alıcık, Yangın Mağduru Esnafın Yarasını Saracak
Nazilli Belediyesi geçtiğimiz günlerde Nazilli Sanayi Sitesindeki marangoz atölyesinde çıkan yangın nedeniyle zarar gören işyerleri için gereği neyse...

Nazilli Belediyesi geçtiğimiz günlerde Nazilli Sanayi Sitesindeki marangoz atölyesinde çıkan yangın nedeniyle zarar gören işyerleri için gereği neyse onu yapacak. İş yeri sahiplerinin yarasına merhem olacak.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık geçtiğimiz hafta içerisinde sanayi sitesindeki bir marangoz atölyesinde çıkan yangın sonucu hasar gören dükkânlarda incelemelerde bulundu. Hasar gören 4 dükkân için yapılacak olan işlemlerde belediye olarak üzerlerine düşen neyse gereğini yapacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Nazilli sanayi sitesindeki marangoz atölyesinde çıkan yangın nedeniyle 4 dükkânda hasar meydana gelmişti. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Sanayi Sitesi F-2 Blok'taki marangoz atölyesi ile yanında bulunan 3 marangoz dükkânında oluşan hasarları incelemek için olay mahalline gitti. Dükkân sahiplerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, yangın ve oluşan hasarlar ile ilgili bilgileri işyeri sahiplerinden detaylı olarak aldı. Çok sayıda tamamlanmamış mobilyanın yandığı, 2 dükkânın tamamen, diğer 2 dükkânın da kısmen zarar gördüğünü öğrenen Başkan Alıcık, oluşan enkazın en kısa sürede temizlenmesi ve yaşanılan olaydan ötürü oluşan zararların telafisi için gerekenlerin yapılacağını ifade ederek; "Biz bu güne kadar Nazilli Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahibinin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Yaşanan olayın zararları ciddi anlamda çok büyük. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür ki mala gelen zarar cana gelmemiş. Ancak ne var ki mal canın yongası. Biz Nazilli Belediyesi olarak bu dükkânlarda oluşan hasarların giderilmesi temizlenmesi ve yenilenmesi konusunda gereken ne ise onu yapacağız. Benim ilçem ve vatandaşım hiçbir konuda mağdur olamaz. Aynı olay bugün onların yarın bizim başınıza gelebilir. İnşallah en kısa zamanda bu iş yerlerini kullanılır hale getirip vatandaşımıza teslim ederiz. Allah kimseye bu tür kötü olayları yaşatmasın" dedi.

Başkan Alıcık, Yangın Mağduru Esnafın Yarasını Saracak

Başkan Alıcık, Yangın Mağduru Esnafın Yarasını Saracak

Başkan Alıcık, Yangın Mağduru Esnafın Yarasını Saracak

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