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Başkan Alıcık’a İki Sürpriz Birden Yaşattılar

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Başkan Alıcık’a İki Sürpriz Birden Yaşattılar
AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Öğretmenevi'nde çalışmalarını sürdüren Türk Sanat Müziği Korosu'nu ziyareti sırasında...

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Öğretmenevi'nde çalışmalarını sürdüren Türk Sanat Müziği Korosu'nu ziyareti sırasında iki sürprizle birden karşılaştı.

Belediye Başkanı Haluk Alıcık Nazilli Öğretmenevi'nde çalışmalarını sürdüren Türk Sanat Müziği Korosu'nu ziyaret etti. Koro görevlileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle eğitim camiasında 29 yıl 8 ay görev yaparak öğretmenlikten emekli olan Başkan Alıcık'a pasta ile sürpriz yaptı. Aynı zamanda öğretmeni Vural Elmas'ın da koroda görev aldığını gören Başkan Alıcık duygulanarak iki sürprizi birden yaşadı.

Nazilli Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, Kora Şefi Mustafa Dinçkol, Öğretmen Vural Elmas ve Başkan Alıcık öğretmenler günü anısına pastayı kestiler.

Öğretmeni Vural Elmas ile yıllar sonra karşılaşan Başkan Alıcık yapmış olduğu konuşmasında "Böyle bir sürprizle karşılaşacağımı beklemiyordum. İkinci sürpriz de öğretmenim Vural Elmas'ın koroda olması oldu. Çok duygulandım. Yaklaşık 29 yıl 8 ay eğitim camiasında görev yaparak emekli oldum. 2 dönemdir belediye başkanıyım fakat öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna her zaman inandım. Çocuklar her zaman öğretmenlerini model olarak görür. Yani öğretmen çocuğun aynasıdır. Atatürk'ün emanet ettiği Türk evlatlarının yetiştirileceği en iyi şey eğitimdir. Bu nedenle öğretmenler gününüzü bir kez daha kutluyor bu güzel sürpriz için hepinize teşekkür ediyorum" diyerek öğretmeni ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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