Başkan Alıcık’dan Tezahüratlı Tribün Desteği

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık İsabeyli Yedi Sanat Bayan Basketbol Spor Kulübüne destek vermek amacıyla Nazilli Kapalı Spor Salonunda oynanan Kadınlar...

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık İsabeyli Yedi Sanat Bayan Basketbol Spor Kulübüne destek vermek amacıyla Nazilli Kapalı Spor Salonunda oynanan Kadınlar Bölgesel Türkiye Basketbol Ligi maçlarını izledi.

Sporun sadece Futbol olmadığını salon sporlarının tümüne destek verilmesi gerektiğini bulunduğu ortamlarda dile getiren Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Nazilli'yi Kadınlar Bölgesel Türkiye Basketbol Liginde temsil eden Yedi Sanat spor Kulübü Basketbol takımına tribün desteği verdi. Geçtiğimiz günlerde Kadınlar Bölgesel Türkiye Basketbol Liginde Denizli Seviye Okulları Bayan Basketbol Takımı ile Yedi Sanat spor Kulübü Bayan Basketbol takımı arasında oynanan maçı Seyirciler ile tribünlerden tezahürat yaparak izleyen Haluk Alıcık, "Daha önce tesadüfen izlediğim takımı bu sene 4 defa daha izleme şansı yakaladım. Bayanlarımızın hırslı mücadelesi hoşuma gitti. Bu sezon yeni transferlerle takımı güçlendirdik. Bundan sonra deplasman maçları için otobüs kaldıracağız. Sporun diğer dallarında olduğu gibi bayanlarımızın da aktif olarak spor yapmaları için desteğimiz sürecek" dedi.

Uzun ve sağlıklı yaşam kenti olarak tescillenen Nazilli'den çok iyi sporcular yetiştiğini ifade eden Başkan Alıcık Nazilli'nin adeta bir sporcu fabrikası olduğunu belirterek önümüzdeki sezon bu takımın Kadınlar Bölgesel Türkiye Basketbol Liginde Nazilli Belediyespor adına mücadele edeceğini söyledi.

Takım hakkında bilgiler veren Koç Karataş, "Önümüzdeki sene Nazilli Belediyespor adı altında Kadınlar Bölgesel Türkiye Basketbol Liginde oynayacağız. Bu sene 10 takımın mücadele ettiği ligi ortalarda tamamlamaya çalışıyoruz. Başarabilirsek ilk altıya girmeye çalışacağız. Haluk Başkan önümüzdeki takım için yatırım yapıp şampiyonluğa oynayan bir takım olmasını istiyor. Son bir aydır maçlarımıza geliyor. Kendisine desteklerinden dolayı sonsuz teşekkür ederiz. Çocuklarımızın çoğu İsabeyli ve Nazilli'den geliyor. Takımın özellikle yüzde 70-80'ini İsabeyli ve mahallelerinden. Son 4-5 yıldır özveriyle yetiştirdiğimiz kızlarımız şu anda beden eğitimi veya spor yüksek okullarında okuyor. Aynı zamanda Nazilli'yi temsil eden takımımızda oynuyorlar. Seneye salon sporlarında Nazilli'yi temsil edeceğiz" diye konuştu.