Başkan Alıcık’ı Dayanışma Gecesine Davet Ettiler

Nazilli Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Veysel Adak ve yönetim kurulu üyeleri, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret...

Nazilli Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Veysel Adak ve yönetim kurulu üyeleri, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

Nazilli Alevi Kültür Derneği Başkanı Veysel Adak ve Yönetim Kurulu üyeleri Şenay Bölel, Metin Yelgin, Songül Cilvez, Hasan Açıkyer, ve Gerçek Akarsu Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti. Aralık ayında yapılan seçimler ile yeniden seçilen Veysel Adak ve Yönetim Kurulu üyeleri Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a Nazilli Alevi Kültür Derneğinin yapılmasında ve bu güne kadar verdiği destek ile yardımlarından dolayı teşekkür etti. Ziyaretleri sırasında Alevi Kültür Derneği önünde yer alan arsa ve dernek binası içine yaptırılması gerekli olan asansör ile ilgili Belediye Başkanı Haluk Alıcık'dan destek isteyen Alevi Kültür Derneği Başkanı Veysel Adak ayrıca Mart ayı içerisinde yapacak oldukları dayanışma gecesi için yer tahsisi istedi. Yapacakları dayanışma gecesi hakkında da Başkan Alıcık'ı bilgilendiren Veysel Adak kendileri için önemli olan bu dayanışma gecesine Başkan Alıcık'ı davet ederek, varlığı ile kendilerine destek olması temennisinde bulundu.

Samimi sohbet ortamında geçen ziyarette, Mart ayı içerisinde Alevi Kültür ve Dayanışma derneğinin düzenleyeceği dayanışma gecesi için yer tahsisi ve dernek içerisine yapılacak olan asansör için gerekli desteklerin sağlanacağını belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Dernek önünde bulunan arsa ile ilgili olarak kendilerine devredilemeyeceğini söyledi. Arsanın imar alanı olmadığını, bu alanın plan ve projeye göre yeşil alan olarak belirlendiğini vurgulayan Alıcık, Derneğin bu alanı ancak bu şekilde kullanabileceğini ifade etti.