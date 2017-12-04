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Başkan Alıcık’ın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Mesajı

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Başkan Alıcık’ın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Mesajı
AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, kadınlara her alanda eşit koşullar sağlanması gerektiği vurgusu yaparak, "5 Aralık Dünya Kadın...

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, kadınlara her alanda eşit koşullar sağlanması gerektiği vurgusu yaparak, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları günü ve Türkiye'de kadına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının haklı gururunu yaşamaktayız. Bu anlamlı gün tüm kadınlara kutlu olsun" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Alıcık mesajında, "Tüm dünyada kadın haklarının arttırılması, kadının toplum içindeki hak ettiği eşit mertebeye ulaşmasını ve özgürlüğünü temenni ediyorum. Her toplumda olduğu gibi Türk toplumunda da kadının önemli bir yeri vardır. Kadın anne olarak aile ve toplum arasında bir köprü görevi görmektedir. Kadının toplumdaki yeri ve görevleri onun bir fert olarak, gerekli kişiliği kazanması, aile ve toplum içerisinde gerekli yeri almasıyla mümkündür. Kadın ev sorumluluklarıyla beraber hayatın içinde yer almış çeşitli devlet kademelerinde memur ve idareci olarak çalışmıştır. Bizim sosyal toplumumuzun başarısı ve başarısızlığının sebebi kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgi ile orantılıdır. Kadın hakları hukuki bir devlet sorunu olmaktan öte bir ahlak ve kültür sorunudur. Atatürk, "Ey Kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye değersin" sözleri ile en anlamlı hale getirmiştir. Erkeklerden kurduğumuz ordumuzun hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir. Çit süren, tarlayı eken, kağnısı ve kucağındaki yavrusu ile yağmur demeyip, kış demeyip cephenin ihtiyaçlarını taşıyan hep onlar, hep o yüce, fedakâr Anadolu kadını olmuştur. Bundan ötürü hepimiz büyük bir ruh, büyük bir duygu ile kadınlarımızı şükran ve minnetle sonsuza kadar aziz ve kutsal biliriz. Peygamberimiz "Cennet anaların ayakları altındadır" hadisinin muhatabı olan tüm kadınlarımıza sadece bir gün içerisinde hatırlamak doğru değil, kadınlarımız her zaman hatırlamak, sorunları hakkında duyarlı olarak gerekli önlemler alınmalı ve çözümleri üretilmelidir. Bu duygularla 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, kadınların hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer alması dileğiyle saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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