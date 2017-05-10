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Başkan Alıcık’ın Berat Kandili Mesajı

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Başkan Alıcık’ın Berat Kandili Mesajı
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Berat Kandili, sınırsız af ve merhamet sahibi olan Yüce Allah'a sığınarak günahlardan arındığımız, ilahi...

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Berat Kandili, sınırsız af ve merhamet sahibi olan Yüce Allah'a sığınarak günahlardan arındığımız, ilahi lütuf ve bereketlere eriştiğimiz müstesna zaman dilimlerinden birisidir" dedi.

Berat Kandilinin Ramazan ayının müjdesi olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık "Berat günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olmaktır. Bugün insanlar için kırılan kalpleri onarma dargınlık ve küskünlük duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşarak Yüce Allahtan affını isteme günüdür" dedi. Alıcık, Bu tür gün ve geceler, dini ve toplumsal hayatımızda ilahi af, mağfiret ve rahmet temennilerinin zirveye ulaşması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşanması gerektiğini vurgulayarak "Bu gece anne, baba ve akrabaların kandilleri tebrik edilmeli, hayır duaları alınmalıdır. Fakir ve muhtaçlara imkânlar nispetinde yardım eli uzatılmalıdır. Unutmayalım ki, paylaşılmayan sevinç ve mutlulukların insan için fazla bir anlamı yoktur. Sevinç ve mutluluklar paylaşıldıkça artar, kederler de paylaşıldıkça hafifler" İfadelerini kullandı.

Kutsiyetiyle gönüllerimize ilahi bereket ve rahmet bahşeden ve 11 ayın sultanı Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandilini tekrar idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadığını belirten Alıcık, "Bu gibi mübarek gün ve geceleri değerlendirebildiğimiz ve güzel amellerle içini doldurabildiğimiz takdirde, yanlışlarımızın farkına varıp doğru istikamete yönelebilir, bu geceleri kendi açımızdan bereketli ve kazançlı zaman dilimleri haline getirebiliriz. Bu manevi atmosferde idrak edeceğimiz Berat Kandilinin, gönül huzuru ile kardeşlik ve birlik beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyor, memleketimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandilini tebrik ediyorum" diye konuştu.

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