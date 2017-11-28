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Başkan Alıcık’ın Okullara Desteği Sürüyor

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Başkan Alıcık’ın Okullara Desteği Sürüyor
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, okul ziyaretleri programı kapsamında kantin ve yemekhanesinin yapımını üstlendiği, Nazilli Anadolu Lisesi'ni ziyaret...

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, okul ziyaretleri programı kapsamında kantin ve yemekhanesinin yapımını üstlendiği, Nazilli Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin gelişmesinin eğitimden geçtiğini vurgulayan Başkan Alıcık, Nazilli Belediyesi olarak merkez ve köylerdeki okullara ciddi bir yatırım yaptıklarını belirtti.

Başkan Alıcık'a eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Okul Müdürü Hanifi Güney, "Bildiğiniz gibi okulumuz 1986 yılından beri ilçemize üst düzey bir hizmet veriyor. Nazilli'nin en gözde okullarından biri. Okulumuzun dışarıda bir kantini yoktu. İç kısmındaki kantinimiz ise kullanıma uygun değildi. Başkanımız hem kantin hem yemekhane yaparak eğitime kazandırmış oldu. Aynı zamanda bir seminer salonu da kazanmış olduk" diyerek Başkan Alıcık'a plaket takdim etti.

Eskiyen ve günün ihtiyaçlarına cevap vermeyen okul kantinini yenileyen ve yemekhanenin yapımını üstlenerek öğretmen ve öğrencilerin kullanımına açan Başkan Alıcık, "Türkiye'nin gelişmesi eğitimden geçiyor. Çağımız bilgi çağı. Biz Nazilli Belediyesi olarak eğitime büyük bir bütçe ayırdık. Okulumuzun kantine ihtiyacı vardı. Hem yemekhanemizi hem kantinimizi yeniledik. Eğitimcilerimize ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Öğrencilerle sohbet eden Başkan Alıcık, gençlerin kantine klima isteğine de olumlu yanıt verdi. Ardından hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Alıcık daha sonra okuldan ayrıldı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Özkan, Altıntaş Mahalle Muhtarı Şükrü Ustaoğlu, Kızıldere Mahalle Muhtarı Ali Peker, Turan Mahalle Muhtarı Serpil Akçasakız, Dumlupınar Mahalle Muhtarı Hüseyin Uludağ, Çapahasan Mahalle Muhtarı Aytekin Özdemir, Aşağıyakacık Mahalle Muhtarı Muammer Fidan, Kardeşköy Mahalle Muhtarı İsmail Çağdaş, Çobanlar Mahalle Muhtarı Metin Çoban, Ketendere Mahalle Muhtarı Ünal Güngör ve Bağcıllı Mahalle Muhtarı Hasan Güler eşlik etti.

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